Algemesí, km 0 muixeranguer

Fa 21 anys nasqué una de les festes més importants per als muixeranguers d’Algemesí: la Trobada de Muixerangues. Aquell any 2000 inauguràrem la Trobada amb els Castellers de Vilafranca (convidats per la Muixeranga d’Algemesí) i el Ball dels Locos de l’Olleria (convidats per la Nova Muixeranga d’Algemesí). D’aquesta manera, es portava a la plaça del nostre poble diverses torres humanes i, sobretot, es feia conèixer la muixeranga a altres indrets.

Des de llavors se celebra cada maig o juny un cap de setmana intens i ple d’emocions, de nervis, de llàgrimes d’alegria i de retrobaments amb la plaça d’Algemesí com epicentre muixeranguer per on han passat moltes colles castelleres (com ara els Castellers de Sants, la Colla Jove Xiquets de Tarragona o els Minyons de Terrassa), de falcons (els Falcons de Vilafranca, els Falcons de Barcelona o els Falcons de Vilanova i la Geltrú) de moixiganguers (la Moixiganga de Vilafranca, la Moixiganga de Tarragona i els Moixiganguers d’Igualada) i d’altres agrupacions com el Dance de Tauste i el Ball de Valencians de Vilanova i la Geltrú. Des del 2017, també han participat altres muixerangues com la Conlloga Muixeranga de Castelló, la Muixeranga de la Safor i la Jove Muixeranga de València.

Durant aquests 21 anys, totes les trobades han sigut especials, però hi destaquen dues fites importants. En primer lloc, el 10 de juny del 2017, Algemesí va ser plaça de 9 amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, això és, per primera vegada es va fer una figura de 9 alçades a Algemesí. En segon lloc, el 15 de juny del 2019 se celebrà la 20a Trobada amb la participació de totes les Muixerangues a l’inici de la Trobada que establí la plaça d’Algemesí com al kilòmetre 0 muixeranguer.

Per a les colles del poble aquesta Trobada suposa, d’una banda, una festa per a la mateixa colla i també de germanor amb les altres. D’altra banda, aquesta cita arrossega un treball previ, com ara reunions entre l’ajuntament, els músics de l’Escola de Tabal i Dolçaina i les dues colles amfitriones perquè tot estiga enllestit per a eixe cap de setmana. La Trobada també implica un plus d’exigència i autosuperació, sobretot per a les muixerangues del poble. De fet, sempre es volen fer les millors figures, aquelles que s’han estat preparant durant molt de temps.

Quan el dia és arribat, a la plaça comença la màgia! És el moment en què tot el treball fet a l’assaig dona el seu fruit i s’executa el millor repertori. La vetllada finalitza amb el sopar de les quatre colles; és el moment d’agermanament, de conèixer-nos o retrobar-nos amb amistats d’altres agrupacions i parlar tranquil·lament sobre la bogeria compartida de fer muixerangues o altres torres humanes.

Localment, la Trobada ha millorat el bagatge cultural i la comprensió de la diversitat de les torres humanes, ja que han passat moltíssimes colles i de diferents procedències. Així mateix, aquestes trobades han permés fer intercanvis i visitar altres viles on portar el fet muixeranguer: Mallorca, Perpinyà, Barcelona... Aquesta és una altra raó per la qual la Trobada de Muixerangues d’Algemesí s’ha convertit en un referent, perquè ha propiciat que la muixeranga es moga i es done a conèixer fora del territori valencià.

Les futures trobades comptaran amb muixerangues i altres torres humanes i, més enllà de l’actuació de 4 colles a la plaça Major, es completarà el cap de setmana amb més actes: xerrades, encontres o esdeveniments al voltant de les muixerangues, etc.

Malauradament, aquests dos últims anys no s’ha pogut celebrar la Trobada, com tampoc la Festa de la Mare de Déu de la Salut; els dos actes muixeranguers més importants a Algemesí. Però açò només ens fa tindre més ganes que arribe el dia en què puguem tornar a fer muixerangues en la plaça Major d’Algemesí i sentir els aplaudiments del públic, la tensió fins que es desmunta la figura i l’emoció de tornar a fer la cameta.