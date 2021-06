1 El grup valencià Melomans actuarà el 29 de juny. 2 El cantant cubà Pablo Milanés aplega hui a La Nau. 3 La directora valenciana Beatriz Fernández Aucejo dirigirà a l’Orquesta Filharmònica de la UV i als alumnes de cant del Conservatori de València el 28 de juny. F

El festival Serenates rebrà aquesta setmana a alguns dels seus caps de cartell. El cantautor cubà Pablo Milanés presenta hui la seua gira Días de luz al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, dins de la programació del festival Serenates. El concert ha generat una gran expectació i les entrades estan esgotades. El festival, organitzat per la Universitat de València i l’Institut Valencià de Cultura, celebra el seu 34 aniversari amb huit nits de concerts de diferents estils.

L’artista, un dels principals exponents de la cançó d’autor en espanyol, visitarà València amb el seu espectacle íntim, sorprenent i emocionant, a través del qual vol oferir un nou horitzó esperançador en aquests moments tan crítics i incerts. Per al músic cubà, el 2021 és l’any de presentació d’una nova gira artística, Días de luz, que s’engloba en un projecte major amb novetats discogràfiques i artístiques, com són l’enregistrament d’un nou disc i la publicació, per primera vegada, de tot el seu catàleg discogràfic en format digital.

Juntament amb composicions noves com «Día de luz», inspiradora d’aquesta gira i nova etapa en un cant a les incerteses actuals i a l’amor com el seu refugi, en els directes de Pablo Milanés no faltaran temes clàssics com: «El breve espacio en que no estás», «Yolanda», «Ya ves» o «Para vivir», que continuen definint la naturalesa i singularitat de la seua ànima de trobador.

Pablo Milanés va nàixer a Bayamo (Cuba), on es va iniciar en la música cantant des de ben menut en la ràdio. Amb sis anys es traslladà a l’Havana, on va continuar la seua formació musical, tant acadèmica com als carrers, i va aprendre dels trobadors. Després de rebre dos Grammy llatins en 2006 i un Grammy a l’excel·lència musical en 2015, Pablo ha continuat component i gravant en solitari i en col·laboració amb altres músics.

És per això que 2021 ve amb nous projectes com el llançament internacional d’un disc en anglés que reuneix clàssics del jazz americà, un treball només amb guitarra, de temes nous i altres d’antics mai publicats, així com altres novetats que el músic anirà revelant en el transcurs dels mesos.

El festival Serenates compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de València, el Palau de la Música de València, la Diputació de València, la Fundació Banc Sabadell, la Fundació Bancaixa, l’Escola d’Art i Superior de Disseny (EASD) de València i el Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València.

Des del 24 de juny fins a l’1 de juliol, els concerts seran a les 22 hores, al Claustre del Centre Cultural La Nau, i les entrades, a un preu simbòlic de tres euros, es poden adquirir per a alguns espectacles en la pàgina web http://www.latenda.es/entrades.

Demà, sota la direcció de Francesc Valldecabres, l’Orfeó Universitari de València oferirà el concert ‘Distopia’, que inclourà el debut de l’obra «This is your judgement» de la jove compositora Luz Martín, sobre conceptes d’utopia i distòpia.

El dilluns 28 de juny l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València reprendrà Serenates amb la programació extraordinària pel seu 25 aniversari amb un concert dedicat a Verdi, juntament amb alumnes de cant del Conservatori Superior de Música de València, tots ells a les ordres de la directora titular de l’OFUV, Beatriz Fernández Aucejo.

El dimarts 29 de juny serà el torn de Melomans . L’agrupació torna al festival amb una proposta musical fresca, dinàmica i divertida en la qual realitzarà una revisió de cançons d’avui i d’ahir amb l’humor com a vehicle i quatre veus a capella.

El dimecres 30 de juny les dones seran les protagonistes amb l’homenatge de Kairós Project a la figura de Nadia Boulanger.

El dijous 1 de juliol l’Orquestra de Jazz del Conservatori Superior de Música Joaquín Rodrigo de València, dirigida per Jesús Santandreu, clausurarà l’edició 34 de Serenates.