L’objectiu és la recuperació del patrimoni valencià que representen algunes cançons tradicionals de sempre, que han desaparegut del dia a dia de la societat, perquè puguen interpretar-se en concerts i, fins i tot, es treballen en les escoles. Per a aconseguir-lo, el conservatori de grau mitjà de la Unió Musical d’Alaquàs, que dirigeix Enric Parreño, ha treballat durant el curs, que ara acaba, el projecte «Veus arrelades», pel qual s’han seleccionat 12 temes i s’han fet arranjaments per a orquestra amb acompanyament coral.

El resultat de la primera fase culmina aquesta setmana amb la gravació en àudio i vídeo de quatre de les 12 cançons per part de l’orquestra, amb les corals infantils de l’escola i les veus solistes del cantaor Xavier de Bétera, professor del centre; Bruno, el cantant del grup el Tio la Careta, i exalumne de la UMA, i la rapera aldaiera Jazz Woman, que també es va formar en el conservatori d’Alaquàs.

El marc triat per a fer les gravacions, que començaren dilluns i en les quals col·labora l’Ajuntament d’Alaquàs, és el claustre del Castell, per on passaran músics i cantants per a interpretar «Xumba-Xumba», «El sabater de Picanya», «Mareta» i «Ja ve Cento». La resta dels temes recuperats en el projecte i que es registraran en fases posteriors són «Ramonet si vas a l’hort», «Tio Pep», «A la voreta del mar», «Serra de Mariola», «La Barraqueta», «Canteu al xiquet», «La Nit de Nadal» i «La xata merenguera».

Unir generacions

Segons explica Enric Parreño, «Veus arrelades» és un projecte d’innovació que «naix com a resposta a una necessitat de recuperació de patrimoni» unida a la intenció de «crear sinergies entre els diferents nivells acadèmics» en el conservatori «així com les diferents agrupacions». Per al director, la iniciativa és «una oportunitat d’unir generacions, així com una participació oberta, amb col·laboracions externes al centre».

Des del punt de vista musical, «la particularitat del projecte resideix en la recuperació de patrimoni, però amb arranjaments originals, actuals i adaptats als diferents nivells acadèmics i artístics de les agrupacions». Per això, primer es varen seleccionar les dotze cançons d’origen popular, «i posteriorment han sigut arranjades per a orquestra simfònica i dos veus de cor».

I temporalment, «Veus arrelades» començà durant el primer trimestre del curs amb la recerca i els arranjaments musicals, per a passar en el segon al cor, que va començar a treballar les cançons amb les partitures i els suports sonors. «I al tercer trimestre s’ha afegit l’orquestra al treball en conjunt», explica.

El projecte continuarà en el curs vinent tant en el conservatori de la UMA com amb altres associacions i col·lectius, i més gravacions de la mà d’altres veus del món del pop, del rock i d’altres estils. La iniciativa coincideix també en el moment en què la Unió Musical d’Alaquàs prepara la celebració dels seus 175 anys, per la qual ha programat nombroses iniciatives.