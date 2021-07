El nové cicle de projeccions ‘Autors en curt’, organitzat per la Fundació SGAE i l’associació Escriptors de l’Audiovisual Valencià (EDAV), fa hui un programa dedicat al gènere dramàtic. Es projectaran un total de set curtmetratges valencians produïts entre 2019 i aquest mateix 2021.

Des de la seua primera edició, la mostra ‘Autors en curt’ es presenta sota el lema ‘Els guionistes són els protagonistes’, ja que va nàixer amb l’objectiu de donar a conéixer i valorar el treball que desenvolupen els guionistes en el procés de la producció audiovisual.

La de hui és la primera de dues sessions centrades en el drama. El cartell comptarà amb el molt aplaudit ‘Stanbrook’, un curtmetratge escrit i dirigit per Óscar Bernàcer que es va estrenar en la 65a Seminci – Setmana Internacional de Cinema de Valladolid (on va guanyar el Premi ‘La nit del curt espanyol’), i, entre moltes altres distincions, va collir el major nombre de guardons en la història dels Premis al Curtmetratge Espanyol Fugaz en la seua edició d’aquest any 2021, on va triomfar en set de les nou categories a les quals competia.

El programa s’obrirà amb el títol més recent del lot, ‘Pirata’, del guionista José Luis Pedrero i del director Manuel Camacho. La seua entrada al circuit de festivals l’ha realitzada amb una nominació a Filmets Badalona Film Festival 2021. El programa seguirà amb ‘Trazo crítico – contaminación’, de les guionistes Noelia Martínez i Elena Gobernado, i el director Vicente Mallols. Basat en el popular nàufrag del dibuixant Ortifus, qui assistirà també a la projecció, aquest treball d’animació ha circulat per nombrosos festivals nacionals i internacionals.

‘Made in’ proposa una pertinent reflexió sobre el profund impacte que l’actual sistema de producció i de consum està provocant en el medi ambient. Escrit per Alicia Torres i Sara Vargas, ha estat dirigit per Eva Marín.

La sessió es completa amb els curtmetratges ‘La luna, Tomasico y mi abuela’, d’Ángel Caparrós; Madrid-Estocolmo, projecte col·lectiu a càrrec d’Antonio Ledesma (guió i direcció), Carmen Kaltchev (guió i direcció), Carla Chaves (guió) i Marta Travesedo (guió); i Redempció, de Miguel Llorens. Tots ells han estat seleccionats per a la seua projecció en diversos festivals.

La sessió tindrà lloc a la Sala SGAE Centre Cultural de València (Blanqueries, 6) i comença a les 18 hores.