Mètode, la revista de divulgació científica editada pel Vicerectorat d’Investigació de la Universitat de València, ha estat distingida en la categoria de Comunicació Científica dels Premis Nacionals de Recerca 2020, impulsats pel Govern de la Generalitat Catalana i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI). La menció ha estat atorgada en reconeixement a «la seua trajectòria i qualitat sostinguda de continguts i capacitat de resiliència».

Per a Martí Domínguez, director de la publicació, aquest premi «suposa un reconeixement per a totes les persones que han confiat en la revista per a publicar la seua recerca i divulgar-la a un públic generalista. Sense la seua participació i entusiasme Mètode no seria possible».

Els Premis Nacionals de Recerca distingeixen els investigadors que hagen fet contribucions destacades en les seues disciplines. En aquesta edició, el Premi Nacional de Recerca, s’ha atorgat ex aequo al metge i infectòleg Bonaventura Clotet i a la matemàtica especialista en robòtica, Carme Torras.

El Premi Nacional de Recerca en la categoria de Comunicació Científica se suma així als guardons que la revista Mètode ha rebut en el passat en reconeixement a la seua tasca en la divulgació de la recerca científica, entre els quals destaquen el Premi El Tempir, Premi Sacyr a la Innovació, el Premi Prisma del Jurat, el Premi Ciencia en Acción o el Premi APPEC a la Millor Publicació.