Els cabells de la novícia i la primera pedra

Per tal d’espolsar del seu cap aquells mundans pensaments, va agafar la llarga i llisa cabellera d’Elionor amb una mà, mentre en l’altra sostenia unes tisores ben esmolades per obra i gràcia de la infal·lible pedra de gres roig que la germana encarregada dels foguers sempre tenia a mà a la cuina del convent. Sor Violant mamprengué així un ritual ben sabut, però sempre devent-se fidelment en el pensament a les instruccions de sor Clara Gerona, que en pau descanse, la seua predecessora en el càrrec.

Amb una mà que començava a corrugar-se per l’edat, va sentir la flaire i la suavitat dels cabells d’Elionor, i l’aroma de flor de taronger que desprenien va inundar-li els narius, i la va transportar a la infantesa, als seus deu anys, aquell dia en què al casalot dels pares van rebre un mercader de seda que comerciava amb Orient. Sor Violant, en a penes els pocs segons que li quedaven a la llargària dels cabells d’Elionor, va poder veure com si fora hui aquelles taronges que el marxant va fer lluir orgullosament damunt de la taula.

Però més que veure-les, Violant cregué fins i tot tornar-les a paladejar, amb aquella dolçor extrema que es desprengué per aire i per boca de la taronja acabada d’encetar pel mateix mercader. Aquella embriaguesa dolça era molt diferent de les aranges amargues que cultivaven a l’hort i que només valien per a adobar o conservar menjars. El pare, extasiat per com lluïen aquelles joies però sobretot per com li van endolcir el dia, havia demanat un branquilló de llavor al comerciant per empeltar la llimera del pati. Quan mesos després el nou braç va fer flor, sor Violant la mirava cada dia esperant veure-la convertida en un fruit per tornar a sentir la dolçor d’aquells preciosos gallons a la boca.

–Us passa res, germana? –va preguntar Elionor, esperant amb neguit el moment en què els seus cabells serien tallats i lluiria, per fi, el vestit cenyit amb el cordó gros i el vel blanc que corresponia a les postulants acabades d’entrar al convent.

Sor Violant respongué nerviosa que de seguida prosseguia, i si no haguera sigut perquè sabia que la seua fe en Nostre Senyor Jesucrist era infrangible, hauria pensat que un dimoni entremaliat, amic dels antics –i pervertits– monjos trinitaris, es devia haver quedat al convent per temptar-les i corrompre-les, a elles, que havien vingut des de Gandia fugint de la gana i de la misèria per a glòria de Déu i de la seua benefactora, la reina Maria de Castella. I sor Violant, de fet, no s’equivocava.

La germana abadessa tornà a centrar-se com va poder en la faena que tenia entre mans i, com aquell qui sega el blat quan el gra ha adquirit el punt just de maduresa, així començà a tallar els cabells d’Elionor a l’altura del bescoll. El terra de l’altar es va anar omplint d’aquella palla sobrera que era el pèl, i la donzella Dolçor de Saviesa quedà hipnotitzada pel vaivé que els blens castanys d’Elionor dibuixaven al caure. Aquella catifa esponjosa augurava a la donzella el millor terreny per a esplaiar el seu do tant com volguera; sens dubte, Elionor seria una terra amb saó ben fèrtil i, intuïa d’antuvi, d’una composició especial.

L’entusiasme de la donzella davant d’aquella alumna excepcional creixia en paral·lel a les males pensades del banyeta; però fins i tot ell sucumbí a la idea de deixar en pau sor Violant per a assegurar-se d’aconseguir un feix d’aquella palla amb què atiar el foc on cremaven les ànimes.

Tant se valia, però, el que el dimoni fera dels cabells caiguts: el cor i el cos d’Elionor conservarien tot el gra de forment, preciosa llavor que al convent de la Trinitat de València moldrien, pastarien, fenyerien i courien fins a convertir aquella novícia, acabada d’arribar un 28 de febrer de 1445, en fogassa nodridora per a les germanes i per a l’esdevenidor.

De com fou posadda la primera pedra

El dimoni amiguet dels trinitaris, que gaudia de llit i trona al convent i no parava de burxar amb inoportuns pensaments sor Violant i la resta de germanes, s’havia amagat a l’escletxa de l’antiga església per no perdre’s detall de l’esdeveniment.

La vespra del 9 de juliol de 1445 el pregoner municipal havia fet la crida per les places i els carrers de València en companyia d’un nodrit grup de trompeters i tabalers. La reina, devota ama i senyora de la ciutat, tenia clar des de feia temps que el dia propici per a posar la primera pedra del nou convent havia de ser la festivitat del seu protector, l’Àngel Custodi. Amb aquells preparatius, el marge del riu extramurs on embocava el pont de la Trinitat no va tardar a omplir-se de devots enfervorits fins a no cabre-hi ni la punta d’una agulla.

Entre tota aquella gent, una jove alta i ben plantada maldava per mantindre el lloc a primera fila que tant li havia costat d’aconseguir. Portava el vel dels dies de festa, aquell que tant li agradava perquè li feia més intens el verd maragda dels ulls. Vestia una aljuba ampla i humil, però d’un to argentat mudador, que li permetia donar llibertat al ventre on creixia la vida i al qual s’agafava instintivament amb les dues mans entre la gentada.

Malgrat que havia matinat per poder assegurar-se un lloc des d’on veure tota l’escena –però alhora no sentint-se massa exposada al camp de visió de la reina–, l’arribada d’altres persones havia anat desplaçant-la de la seua posició inicial i amb prou faenes aconseguí aplegar de nou al punt on per fortuna podia abastar a veure Elionor, situada en tercera fila darrere de la protecció de les monges més veteranes del convent. El moment, però, va ser massa breu perquè cada vegada que la reina o algú dels qui l’acompanyaven feia un gest, l’esbart de gent es movia també desplaçant-la de nou i fent possible que –aquesta vegada sí– la sobirana poguera mirar en la seua direcció i reconéixer-la.

Tanmateix, la reina Maria estava capficada en la seua empresa i no mirava cap al públic, convençuda i satisfeta com estava del fet que la g ran comitiva reial i la presència massiva de fidels feien veritable honor al moment tan anhelat de la col·locació de la primera pedra, un instant que a punta de dia la sobirana ja havia anat acaronant i nodrint de bons auguris.