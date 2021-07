El grup de menors del Programa Educatiu i familiar de la Fundació Per Amor a l’Art (FPAA) va viatjar el passat dijous a Madrid per a gaudir del parc Warner. Per a la majoria, és la primera vegada que visiten la capital d’Espanya i viuen l’experiència d’un parc d’atraccions de grans dimensions. Els 27 menors que acudeixen cada dia al Centre Social que té la FPAA en Bombes Gens tenen com a principal objectiu seguir dins del sistema educatiu, i enguany, malgrat les dificultats, tots ho han aconseguit.

Des de la FPAA es porta una intervenció individualitzada en referència a l’àmbit acadèmic, personal i familiar, juntament amb el Centre educatiu de referència del menor. Aquest viatge és un premi al bon treball de cadascun dels menors i a la recompensa d’aquells que han pogut obtenir el graduat de l’ESO i que el pròxim curs realitzaran batxillerat i grau mitjà en Formació Professional. També ve motivat com a compensació per l’any tan complicat pel covid-19. Al tornar, gaudiran de moltes activitats en l’Escola d’Estiu que organitza també la FPAA durant el mes de juliol: tallers, pintura, manualitats, cinema d’estiu, cuina.

«La meua major satisfacció és que tants hagen aconseguit el graduat, perquè en aquests menors, és una fita molt especial», comenta Roberto Simón, director de l’àrea social de la FPAA. El director general de la Fundació, Juan José de Torres, també els acompanya i comenta: «Després d’un any d’esforç i dedicació, un dia tots junts, en un parc com la Warner, és alguna cosa realment especial per a ells, però també per a nosaltres».

Per a Susana Lloret, vicepresidenta de la FPAA: «Sempre dic que som una fundació en la qual la pell és l’art, i el cor la part social. Doncs bé, en aquest viatge va el nostre cor, la nostra il·lusió per recompensar l’esforç dels nostres xavals i la nostra satisfacció de veure que aqueixa igualtat d’oportunitats que ens impulsa a tot l’equip es va convertint a poc a poc en realitat. Solament sent no poder acompanyar-los!».