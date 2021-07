La ficció valenciana ¿Me Puedes Ayudar? s’ha estrenat públicament en la plataforma YouTube després de mesos de promoció per diversos festivals del món.

El projecte liderat per Alfredo Montesinos i Victoria Avinyó, qui donen vida al seu torn a dos dels protagonistes, veu culminat el seu treball en exposar-se de manera pública després de passar pels festivals de Altrimondi (Itàlia); Parapacurts (Sabadell); BARCIFF (Barcelona); FESCILMAR (Polònia); MIFVIF (Veneçuela); Golden Smile (Holanda); Berlin Shorts Award, on va guanyar un premi a Millor Guió Original i un altre a Millor Repartiment; Hong Kong Indie Film Festival, guanyant un premi a Millor Guió; Hollywood International Golden Age (Nova York), premi a Millor Guió i Crime Detective Thriller Film Festival (Los Angeles), on va rebre el Premi del Públic.

«Tanquem una etapa molt bonica i de molta feina, però estem satisfets perquè ha tingut un gran recorregut. Ara ja no és nostre, és del públic.», comenta Alfredo Montesinos. «Ha sigut un any molt difícil per a promocionar un projecte, però el resultat ha valgut la pena», apunta Victoria Avinyó.

Completen la resta de l’equip Patricia Teruel i Joan Montañana en el repartiment artístic; Soraya Cledera (ajudant de direcció), Aida Tercero (producció), Patricia Fornés (fotografia), Juan José García Rosa (cambra i post-producció) Carlos Maestre (so), Ester García (maquillatge i perruqueria) i El Mostrador Estudio al càrrec de la cartelleria.

Nova oportunitat

La ficció encara podria fer-se amb alguna estatueta més en els festivals de Paris International Short Festival i WICA Los Angeles, les edicions dels quals se celebren aquest mes de juliol.

«Dos xiques, un bagul, un apartament... ¿Algú les ajuda a pujar-ho? ¿Què hi ha dins d’eixe bagul?». Aquesta és la sinopsi del curtmetratge valencià, una «comèdia on les aparences enganyen a l’espectador», explica l’equip de producció.