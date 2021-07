El festival Ensems, organitzat per Cultura de la Generalitat mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, va celebrar ahir l’última sessió del taller «El so revelat» que s’ha desenvolupat a l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) de València des del passat 15 de maig.

La programació del taller s’ha centrat en la sonorització d’objectes entorn de l’obra de l’artista libanesa Mona Hatoum, el treball de la qual s’exposa a l’IVAM fins al 12 de setembre. Al llarg de quatre jornades, el col·lectiu madrileny Escuela de Oficios Electrosonoros ha explorat la transformació de la visió que tenim de les coses quotidianes en la primera activitat de llarga duració al voltant del so i les músiques experimentals que s’ha organitzat a l’IVAM.

D’aquesta manera, «El so revelat» s’ha convertit en un laboratori creatiu que ha buscat les possibilitats de resignificació de l’amplificació sonora. En un món com el nostre, dominat per la sobreinformació, l’escolta esdevé un acte polític en la mesura que ens plantegem què escoltem, què no escoltem i per què no ho escoltem. Finalment, el taller s’ha centrat en la reivindicació de l’existència de sons ignorats, obviats o fins i tot menyspreats per una oïda massa dependent del sentit de la vista.

En aquest cas, les activitats s’han centrat en un dels aspectes del treball de Mona Hatum: la violència continguda en els objectes quotidians. Alguns estris, com els ganivets o els ratlladors de formatge, contenen una violència que es pot captar de manera explícita. Tanmateix, també poden transmetre aquesta sensació de manera implícita en altres circumstàncies (per exemple, si l’objecte està relacionat amb una persona estimada amb qui s’ha trencat la relació). D’aquesta manera, els objectes es converteixen en recipients de memòria i refugis, però també en tot el contrari.

Ensems, el festival de músiques experimentals més antic de l’Espanya, tanca així la primera part de la programació de la seua 43a edició. Des del passat 7 de maig, el públic ha assistit a les actuacions d’intèrprets com Schallfeld Ensemble, Grup Illana, Paco Varoch, Synergein Project, BCN Clarinet Players, Trio Zukan, Luis Tabuenca, Aión Dúo o Colectivo Mortero, entre altres. El certamen reprendrà l’activitat a partir del 15 de setembre.