Després d’un curs escolar dels més complicats en la història del moviment educatiu de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, marcat per la pandèmia del coronavirus i l’obligació d’adaptar-se a les mesures de seguretat que les directrius sanitàries i educatives imposaven, la xarxa de centres educatius de la FSMCV va tancar el curs amb un balanç esperançador i amb la mirada posada en el curs 2021-2022 per a començar a recobrar l’estabilitat.

La Xarxa de Centres Educatius de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), formada per més de 600 centres educatius privats que imparteixen ensenyaments no reglats i reglades d’educació musical, han suposat autèntics exemples de superació. Per les seues aules, condicionades amb cura per a crear espais d’aprenentatge segurs, han passat diàriament més de 60.000 alumnes per a rebre la millor formació musical per part de més de 5.300 professors. Aquest ecosistema d’educació musical i personal nodreix i sustenta tot el moviment de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, únic en el món i considerat Bé d’Interés Cultural, Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial i principal agent cultural de la Comunitat Valenciana. Una pedrera que subministra talent a la cultura valenciana des de les aules.

A més, aquest passat curs va fer que l’educació musical avançara amb bon ritme cap a la digitalització i adaptació de nous processos i mètodes educatius, afavorint nous sistemes d’aprenentatge mixtos (en línia-presencial). Un efecte col·lateral dels períodes de confinament que amenaçaven amb la destrucció d’aquest entramat educatiu, cultural i social únic i que, a base de sacrifici, passió i creativitat, professorat i voluntariat han sabut convertir en oportunitat.

En aquest sentit, el Centre d’Estudis de la FSMCV ha tingut com a objectiu durant tot el curs preparar a tots els docents que componen aquest moviment per a afrontar amb garanties aquesta difícil etapa, sense perdre en cap moment de vista la innovació i el desenvolupament de nous mètodes d’aprenentatge.

Un component emocional

Ara, centenars d’aquests centres comencen les seues campanyes de matriculació per al pròxim curs escolar 2021-2022, un curs amb un especial component emocional, en el qual els professors i directius esperen deixar arrere els amargs records del passat curs i afrontar el futur amb il·lusió i també amb la motxilla carregada dels nous aprenentatges i avanços adquirits en aquesta etapa.

«Per a la Federació és un autèntic orgull veure com el nostre professorat i els seus directius han afrontat aquest passat curs», comenta Daniela González, presidenta de la FSMCV. «Estem convençuts que aquestes vivències ens faran créixer i millorar encara més si cap sobre un nivell que ja vorejava l’excel·lència, tant en coneixements musicals com en desenvolupament personal i en els valors que ens fan únics com a col·lectiu. Animem a totes les famílies a matricular als seus fills per al curs 2021-2022», finalitza la presidenta.