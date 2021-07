Una «litrona» és, com sabem, ‘botella que conté un litre de cervesa’. És un vocable propi del llenguatge de la festa, de la diversió, de la joventut, «Portarem unes quantes litrones a la festa». És una paraula registrada per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) en el Diccionari normatiu valencià (DNV). És, per tant, una veu normativa, encara que marcada com a col·loquial. La registra també el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ésAdir, amb la indicació «Ús informal, no recollit al DIEC». És una paraula d’argot, apareguda en els últims decennis, però tan comunicativa com qualsevol altra, que es pronuncia i s’escriu igual en castellà i en valencià i és derivada de la castellana «litro». Per això, tenia molts números per a no ser un vocable acceptat com a normatiu, en esta llengua. De fet, el Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d'Estudis Catalans, no el registra en les seues pàgines, però l'AVL, a la vista del seu ús generalitzat en la nostra parla, en sectors jóvens, i no tan jóvens, i de la seua precisió, i amb un criteri obert i integrador, la considera, com diem, veu normativa, encara que col·loquial.

Les litrones apareixen en llocs diversos, en qualsevol espai de comboi, de festa, de celebracions, en les parts no protocol·làries de les bodes, aniversaris, etc., a on sempre és bo fer-se quatre tragos de cervesa, però, sobretot, estan ben present en els «botellons». Un «botelló», modernament, és ‘trobada informal en un espai públic a l’aire lliure, generalment de jóvens i de nit, per a consumir begudes alcohòliques a baix preu i socialitzar-se’, «La festeta es va convertir en un gran botelló», «Per ara, ni festes ni botellons». És una adaptació del castellà «botellón», mateix significat. És també un terme procedent de l’argot de jóvens, de comboi, de festa, com «litrona», i el seu ús s'ha generalitzat molt en diferents registres. No l’arreplega directament el Diccionari normatiu valencià, però informa que el «botelló» consta en el Portal Terminològic Valencià, de la mateixa AVL. Fa uns quants anys alguns mitjans de comunicació en valencianocatalà no traduïen el «botellón» castellà, l’usaven aixina, amb marca gràfica. També s’han proposat denominacions alternatives per a eixe tipus de reunions, com ara «botellot», «botellada», «entrompada», «ampollot», «poalada/poalà», però al remat la forma «botelló» l’arrepleguen diferents portals o llocs web lingüístics i té un ús prou generalitzat en àmbits diversos. El portal esmentat, ésAdir, que emprava altres denominacions, actualment registra i avala el nom «botelló», per a ser emprat en els mitjans de comunicació, amb les indicacions «Ús general, no recollit al DIEC» i «Recollit, entre altres obres, al PTV» (Portal Terminològic Valencià). I com ens informa el Corpus Informatitzat del Valencià, autors i autores com Rosa Sanchis, Lourdes Boïgues, Ivan Carbonell, Teresa Broseta, Enric Lluch i Josep Lluís Pitarch, entre altres, van de «botelló» literari en alguna de les seues obres. Per tant, demanem l’entrada, amb tots els drets, del «botelló» en el Diccionari normatiu valencià. No deixem les litrones sense poder anar als botellons!