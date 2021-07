El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València celebra el pròxim dimecres, 7 de juliol, a les 18 hores, un seminari sobre «Cultura i Mitjans de Comunicació: un binomi imprescindible per la nostra salut democràtica», que tindrà lloc presencialment a l’Aula Magna de La Nau i serà retransmés en directe a través del Canal de YouTube del Centre Cultural La Nau. En la sessió es presentarà l’Anuari Cultural Valencià 2020, a més de celebrar-se una taula redona amb destacats periodistes valencians sobre el tema «Periodisme + cultura: situació actual de l’ofici i claus de futur». El seminari serà presentat per la vicerectora de Cultura i Esport, Ester Alba, i moderat pel director acadèmic de l’Observatori Cultural, Raúl Abeledo.

En el marc del cicle WebinarsLANAU, l’Observatori Cultural de la Universitat de València celebra un seminari sobre periodisme cultural en què es presentarà l’Anuari Cultural Valencià 2020. Aquest estudi, coeditat per la Institució Alfons el Magnànim i Eina Cultural, ha sigut coordinat pel periodista José Manuel Rambla, que també serà l’encarregat de donar-lo a conéixer en la primera part de l’acte que tindrà lloc a La Nau. En l’Anuari, periodistes, gestors culturals i acadèmics especialistes en cultura des de diferents perspectives i àmbits de coneixement, analitzen la situació d’un sector que ja estava precaritzat abans d’esclatar la pandèmia de covid-19, i que està resultant un dels més afectats per la crisi sanitària segons les xifres econòmiques i laborals recollides en aquest estudi.

Així, si bé els reptes actuals amb què ens enfrontem requereixen uns sectors cultural i informatiu molt enfortits, és una realitat que fenòmens com la precarietat, l’autocensura, la mercantilització o les notícies falses (fake news) guanyen cada vegada més terreny i amenacen la bona salut democràtica de les nostres societats. Amb la finalitat d’abordar totes aquestes qüestions, la segona part de l’acte estarà dedicada a una taula de debat composta per professionals del periodisme cultural com Eduardo Guillot (director artístic de Mostra de València-Cinema del Mediterrani), Magda Ruiz Brox (periodista de la Universitat de València), Iván López (gestor i consultor cultural freelance) i Carme Ripollés (fotoperiodista), que analitzaran críticament la situació i tractaran d’identificar alternatives i possibilitats en el futur més immediat.

Per a assistir presencialment al seminari cal inscriure-s’hi prèviament. Les inscripcions, que són gratuïtes, s’han de fer en: www.uv.es/webinarslanau. La sessió també es pot seguir en directe a través del Canal de YouTube del Centre Cultural la Nau.