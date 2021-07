L’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València (OFUV) ha obert el període per a incorporar nous músics amb la convocatòria de places per a les especialitats de fagot, trompa, violí, viola, violoncel i contrabaix. Les persones interessades hauran de superar les proves d’accés que, en el curs 2021-22, se celebraran a partir del pròxim 25 d’octubre. Les persones aspirants no poden tindre més de 23 anys i han de cursar com a mínim els darrers anys dels estudis professionals de música. S’hi valorarà positivament el fet d’estar cursant estudis universitaris.

La temporada d’assaigs regulars és de setembre a juny cada dilluns i dijous a la Sala Charles Darwin de l’Aulari Interfacultatiu del Campus de Burjassot-Paterna de la UV. Des de la seua creació el 1995, l’Orquestra Filharmònica de la Universitat de València ha esdevingut una de les orquestres més rellevants en l’escena universitària espanyola.