Si bé la jove trompetista, cantant i compositora, Andrea Motis, ha actuat en diverses ocasions al Festival de Jazz que organitza el Palau de la Música de València, en esta ocasió ho fa com artista indiscutible, creant la màxima expectació en el públic valencià, que va esgotar les entrades en pocs dies. Participa en esta nova edició del Festival amb el projecte ‘Do outro lado do azul’, un treball que presentarà hui dijous en el Teatre Principal, a les 20.00 hores, dedicat a un dels països que més ha influït en la música mundial: Brasil.

La presidenta del Palau, Gloria Tello, ha volgut destacar respecte a esta actuació que «sempre dissenyem el cartell d’artistes i grups, amb criteris de qualitat, varietat d’estils i rellevància per al nostre públic, i Andrea Motis respon perfectament a eixes premisses, és una de les dones amb major projecció de la música actual». L’octet jazzístic liderat per Andrea Motis, format pel contrabaix Joan Chamorro, el pianista Ignasi Terraza, les guitarres de Josep Traver i Yuirandir Santana, el bateria Esteve Pi, el violí Christoph Mallinger i el clarinet i saxo Gabriel Amargant, s’endinsarà en els orígens més profunds de la música brasilera. També s’escoltaran composicions precolombines i unes altres noves que fusionen jazz i música brasilera, i que han sigut creades per Sergio Krakowski, Ignasi Terraza, Tom Harrell, i la mateixa Andrea Motis.

El director del Palau, Vicent Ros, s’ha mostrat molt content pel desenvolupament i l’assistència que està tenint el Festival, ja que «el públic és conscient que estem treballant contínuament per la cultura segura, perquè puguen seguir gaudint d’este festival eclèctic, pensat per a les i els aficionats tant del jazz ortodox com el de fusió».

Andrea Motis porta enlluernant al públic des de 2011, any en el qual el llegendari Quincy Jones li convida a compartir escenari al Festival de Peralada. És considerada com una de las figures més rellevants de l’actualitat, reconeguda internacionalment. Després de vuit treballs discogràfics i nombroses col·laboracions, el 2017 va iniciar una nova etapa amb l’estrena del disc Emotional Dance. L’àlbum està editat pel llegendari segell ‘Impulso!’ i gravat a Nova York. El treball està produït per Jay Newland i Brian Bacchus, conegut pels seus treballs amb Norah Jones i Gregory Porter.

La següent cita del Festival estarà protagonitzada per l’Orquestra de València, que torna a participar amb una proposta del saxofonista i compositor Kiko Berenguer, on fusiona el jazz i el flamenc en format simfònic. La direcció es de Jesús Santandreu.