Un any més, l’Orquestra de València participa en el Festival de Jazz, en este cas amb el projecte «Kiko Berenguer Freedom Experience» del saxofonista i compositor valencià Kiko Berenguer, on fusiona el jazz, el flamenc i la música simfònica. La direcció, així com els arranjaments, brillants, atrevits i carregats de sensibilitat, són de Jesús Santandreu que ha sabut entendre perfectament l’essència d’este projecte, i que el públic podrà gaudir hui divendres, a les 20 hores, al Teatre Principal.

La presidenta del Palau, Gloria Tello, ha volgut ressaltar que este concert «reunix una bona part de les essències del Festival, amb una gran proposta original de fusió, i amb el fet que la pràctica totalitat dels músics són de la nostra terra, des del compositor i director fins a les professores i professors de l’Orquestra de València». «Sempre hem tingut molt clar», ha afegit Tello, «que l’Orquestra havia d’estar ben present i amb programes potents i de qualitat en el Festival».