El XXIV Festival de Jazz de València viu hui una doble cita al Teatre Principal. Per una part, a les 12.00 hores, pujaran a l’escenari els joves membres de l’Orquestra de Jazz del Conservatori Superior de Música de València, dirigits per Jesús Santandreu, i, a les 20.00 hores, el Grup Instrumental de València, junt amb Joan Cerveró i el pianista Albert Sanz & Jazz Friends, oferiran una visió personal dels compositors que van introduir el jazz en la música clàssica. En el concert del Grup Instrumental, a més, es recordarà la figura de José Iturbi.

La presidenta del Palau, Gloria Tello, assegura que en esta edició del festival «s’estan establint sinèrgies amb efemèrides de l’abonament del Palau de la Música», i, «tornarem a retre homenatge a Iturbi però en clau de jazz, escoltant la cèlebre Rhapsody in Blue de George Gershwin».

A migdia, l’Orquestra de Jazz del Conservatori Superior de Música de València, interpretarà un concert molt dinàmic que desplega nombrosos matisos i colors del repertori per a ‘big band’ tradicional i contemporània. En esta ocasió, presentarà una interessant miscel·lània que comprén composicions originals del pop modern, arranjaments sobre obres de compositors consagrats del romanticisme rus i repertori tradicional amb el toc atrevit de l’arranjador estatunidenc Bill Holman.

Els anys 20

El director del Palau, Vicent Ros, ha volgut incidir en què els dos concerts «combinen per una part l’ofici i la professionalitat dels nostres grans músics del present, i per un altra, el futur esperançador dels joves estudiants, que ja tenen molta qualitat i que volem donar suport i visibilitzar».

En el concert del Grup Instrumental de València junt amb Joan Cerveró i el pianista Albert Sanz & Jazz Friends, es podrà escoltar el projecte «Classics meets jazz and beyond», amb dos línies argumentals clares, per una banda, l’homenatge als «clàssics moderns» dels anomenats «bojos anys 20», que van veure en el jazz la forma d’avançar en l’estètica i arribar a una major quantitat de públic i, per un altra, la visió des del jazz dels clàssics. Hi haurà diverses composicions originals de jazz d’un dels més destacats solites valencians, el pianista Albert Sanz

La pròxima cita del festival serà demà amb el concert de The Charlie Parker Legacy Band.