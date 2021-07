Durant segles -massa segles- l’ajusticiament dels qui cometien actes homosexuals va ser ben freqüent. El pecat nefand de la sodomia s’havia de pagar amb la vida i el cos del pecador s’havia de fer desaparéixer a través del foc purificador. Es tractava, en definitiva, de no deixar cap record: de negar l’estatus de persona a aquell a qui s’havia aplicat la condemna a mort. L’església, a través de la Inquisició, l’havia condemnat -com feia, també, amb els heretges, les bruixes o els «científics» que pretenien avançar en el coneixement-, i el poder civil s’encarregava d’aplicar la justícia.

Fa pocs dies, al crit de «Maricón de mierda!», un grup d’energúmens -que només mereixen el qualificatiu de persones si fem un exercici de pietat i ens autoimposem no caure en la barbàrie mental en què ells deuen viure- assassinaren, per una qüestió absolutament banal, un jove sanitari -sí, del mateix col·lectiu al que, segurament, havien aplaudit cada dia a les huit, durant els pitjors temps de la pandèmia-, apallissant-lo amb una brutalitat inimaginable.

Quan aquest text es publicarà, no sé en quin estat es trobarà la investigació sobre aquest acte detestable que ha commogut la comunitat LGTBI i també bona part de la societat que, per suposat, no estem disposats a haver de conviure amb aquests actes homòfobs, amb la violència de gènere o amb el racisme. Mostres, sense dubte, de les misèries més detestables d’alguns éssers humans, no podrem acabar amb elles mentre hi haja religions homòfobes, que consideren la dona inferior a l’home o que valoren millor els membres d’una determinada raça. No podrem acabar amb tot això mentre hi haja partits polítics que no s’hi oposen fermament i decididament a aquestes barbaritats. No podrem acabar amb aquestes violències mentre la comunitat internacional continue permetent-les -institucionalitzades!- en determinats països, cada dia.

L’educació és la clau, segurament, en estats com el nostre. I una legislació que ajude a la realització de cadascú tal com se senta i com es veja. Sense més: perquè ningú triem si volem ser gai o lesbiana, si volem ser blanc o negre, si volem ser home o dona i som allò que som i no volem ser allò que convinga a la societat benpensant i tan hipòcrita moltes vegades. No volem morir per ser negres, per ser dones o per tenir una determinada orientació sexual. Volem viure lliures i en pau. Sense por a ser com som. I volem que l’assassinat de Samuel Luiz siga l’últim.