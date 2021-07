La setmana passada en l’article d’esta columneta, titulat «Els botellons, al diccionari, com les litrones», apareixia la paraula «comboi», en les frases «Les litrones apareixen en llocs diversos, en qualsevol espai de comboi, de festa...» i «És també un terme procedent de l’argot de jóvens, de comboi».

Una lectora, Andrea, mestra que impartix valencià en Primària, em va demanar el mateix dilluns que escriguera en esta secció sobre eixa veu. Em digué per correu: «M’ha agradat la referència al terme ‘comboi’ en eixe sentit. Pot escriure sobre el ‘comboi a la valenciana’?».

Entenc què ha volgut dir amb això de ‘comboi a la valenciana’. Eixa paraula té més d’un significat, en primer lloc pot voler dir ‘conjunt de vehicles de transport que tenen una mateixa destinació i fan la ruta junts, especialment conjunt de vehicles que transporten municions, aliments, armament, ferits o presoners, convenientment escortats’, ‘tren, conjunt de vagons’, ‘escorta’, ‘seguici’, ‘acompanyament’, ‘formació naval’ i altres significacions semblants. Aixina, o aproximadament, ho arrepleguen la majoria de diccionaris d’esta llengua, però en la parla valenciana el vocable «comboi», a més dels sentits mencionats, també té el significat de ‘diversió col·lectiva, activitat festiva’, «Els botellons són combois, a vegades, massa sorollosos, que molesten», «La xica se’n va el cap de setmana de comboi amb la colla d’amigues i amics».

«Comboi» també significa ‘entusiasme, il·lusió’, «Em fa molt de comboi anar al circ amb els menuts i recordar quan era jove». La majoria dels diccionaris valencians registren els sentits de festa i alegria d’esta paraula. I de manera més completa l’arreplega el Diccionari normatiu valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en estos significats.

El «comboi a la valenciana», que deia la mestra esmentada. De la mateixa família del substantiu «comboi» tenim el verb «comboiar», que té el significat, com «acomboiar», d’‘acompanyar d’un lloc a un altre (a algú o alguna cosa) per a protegir-lo o vigilar-lo’, «Els policies van rebre l’orde de comboiar la ministra», ‘escortar una o més naus de guerra (altres naus, especialment naus mercants)’, «Comboiaven la nau per a previndre un atac pirata».

Però igual que ocorre amb els diferents significats i usos de «comboi», en «comboiar» també tenim, en la parla valenciana, el sentit d’‘induir o animar (a algú) que faça alguna cosa, especialment que participe en una activitat festiva’, «Ens va comboiar a tots perquè l’acompanyàrem», ‘ajuntar-se o unir-se a una o més persones, amb una finalitat generalment lúdica’, «S’han comboiat amb una colla de l’institut per a anar d’excursió».

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, com pertocava per l’ús generalitzat en la parla valenciana, ha donat caràcter normatiu al verb «comboiar» en este últim sentit, i aixina consta registrat en el Diccionari normatiu valencià, com ho està el substantiu «comboi». A alguns puristes lingüístics no els agrada massa (o gens) eixes concessions al que anomenen col·loquialisme, però a molts i moltes de vostés de segur que els agrada comboiar-se amb els amics i anar de comboi i festa amb la família, a la valenciana, com diria Andrea.