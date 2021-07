L’escriptora catalana Elisabet Roig ha guanyat el XXVII Premi de Literatura Eròtica de la Vall d’Albiada, l’únic certamen d’aquest gènere en valencià i organitzat per una entitat pública, la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida, amb l’obra «Tancament perimetral», un retrat íntim d’una dona que pateix un tancament i que en ell va descobrint a poc a poc altres indrets ocults de la seua vida i la seua sexualitat.

La plaça de bous de Bocairent, localitat que enguany ostenta la capitalitat cultural junt amb Alcoi, va acollir el passat dissabte per la nit l’acte, on, cap al final de la gala es va donar a conèixer el nom de la guanyadora. Elisabet Roig, nascuda a Barcelona però que actualment viu a València, és ecriptora i editora de llibre de text i de literatura infantil i juvenil. Va estudiar Filologia i també ha treballat com a bibliotecària i llibretera. Ha publicat novel·les infantils i juvenils, i a més, ha guanyat diversos premis com el Premi de Narrativa Enric Lluch. També aquest any ha rebut una menció d’honor en un premi de novel·la romàntica en castellà. Amb l’obra «Tancament perimetral» fa el salt a la literatura per a adults i, en paraules de la mateixa escriptora «ja tenia moltes ganes de provar».

Els altres 3 finalistes d’aquest any són Rafael Renier per «Penjim, penjam»; Lourdes Toledo Lorente per «Confesse que m’agrada»; i Víctor Garné Miravete per «Més enllà de la finestra».

La vetllada a Bocairent començava amb les rutes eròtiques a les 20 hores pels carrers de la localitat. Després del sopar temàtic va començar una gala molt especial, ja que no s’havia pogut celebrar en el format habitual des d’abans de l’inici de la pandèmia. L’espectacle a càrrec d’Ad Libitum va representar amb molt d’humor el drama de trobar parella en pandèmia i com enrevessades poden ser les situacions derivades de les aplicacions de cites. A més, les més de 100 persones assistents van poder gaudir de música en directe amb versions de cançons molt sensuals, íntimes i atrevides de Pau Alabajos, Andreu Valor i Orxata Sound System, que van acompanyar la nit i la van fer encara més idíl·lica.

En la gala del XXVII Premi de Literatura Eròtica de la Vall d’Albaida també es va dedicar un moment al guanyador de l’edició passada, Vicent Sanz amb l’obra «No puc viure sense tu», ja que en 2020 no es va poder celebrar un acte de lliurament habitual, per la covid.

Grans personalitats de la política i la cultura van acudir a la cita amb la literatura eròtica en valencià. Entre altres assistents a la gala es trobaven Jaime Peris, director general d’Alta Tecnologia, Inversions i infraestructura; Dolors Gimeno, diputada de les Mancomunitats; Josep Gregori d’Edicions Bromera -que edita l’obra dins de la col·lecció L’Eclèctica- ; Jeannette Segarra, directora d’Avant; Paco Molina, director de Presidència de la GVA; Joan Torró, president de l’IEVA; Roberto Granero, vicepresident de la Mancomunitat de la Costera; Artur Ahuir, acadèmic de l’AVL i jurat d’aquest any; Fede Vidal, conseller de Cultura de la mancomunitat, Vicent Gomar, president de la mancomunitat; així com alcaldes i regidors dels pobles de la Vall d’Albaida. Els assistents es van endur a casa l’obra guanyadora en 2018 «L’olor del pensament» de Josep Penadés i de l’edició de 2019 «No puc viure sense tu», de Vicent Sanz.