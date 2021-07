El pianista Albert Palau es presenta hui al Festival de Jazz de València, liderant el seu octet i amb un programa molt atractiu. Visitarà en clau de jazz la música de les pel·lícules que va compondre Miguel Asins Arbó, i, en especial les de l’univers de Luís García Berlanga. Es tracta del concert que tanca les actuacions al Teatre Principal, per a continuar a partir del dia 17 a barris i pobles de València.

La presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, destaca que «enguany celebrem l’Any Berlanga i el nostre Festival no podia deixar d’unir-se a esta efemèride, amb un projecte que connecta la música genial de pel·lícules com ‘Plácido’ i ‘El verdugo’, adaptada al llenguatge del jazz’.

I és que en moltes de les composicions que va escriure Asins Arbó per a la pantalla gran, va evidenciar la seua afinitat per les orquestracions i els patrons del jazz amb gèneres com el fox trot, el blues, el bolero i la cançó.

En el seu octet, Palau ha reunit a alguns dels principals noms de l’escena valenciana, tots amb projecció internacional com el trompeta Voro García, el trombon Carlos Martín, els saxofons Perico Sambeat i Ramón Cardo, el guitarra Joan Soler, el contrabaixista Ales Cesarini i el bateria Mariano Steimberg, a més de comptar amb convidats molt especials.

El director del Palau, Vicent Ros, recalca el fet que «culminem els concerts del Festival de la mateixa manera que vàrem iniciar-ho, amb el jazz valencià de qualitat, que a més, ha estat molt present en la majoria dels concerts».

Tello remarca que «tenim la gran sort de tenir a excel·lents músics de jazz en la nostra terra, als qui hem volgut donar un decidit suport en esta edició».

D’esta manera, a part de les esmentades bandes sonores de Berlanga, Albert Palau presenta un programa amb la música de ‘El buen Amor’ de Francisco Regueiro, ‘Llegar a más’ de Jesús Fernández Santos, ‘A Hierro Muere’ de Manuel Mur Oti, ‘Último deseo’ de León Klimovsky i ‘Un atraco de ida y vuelta’ de Roberto Fizz.

Per a Albert Palau, la música d’Asins Arbó «reflectix el caràcter de cada pel·lícula, i es mou entre la senzillesa i eficàcia d’alguns temes humorístics i la sofisticació d’unes altres que demostren una gran tècnica compositiva». L’adaptació al llenguatge del jazz contemporani ha sigut «un repte», segons el músic valencià.