Aldaia oferix a l’Espai d’Art Plaça Major, en el Centre Gent Jove, l’exposició que tracta de revalorar el cultiu d’una fibra vegetal, el cànem, utilitzada per a teixir els anomenats llenços, amb el títol ‘Cànem gentil, sembrat a l’abril’.

En el seu moment el cànem va ser molt important per a l‘economia d’Aldaia. La localitat, de fet, va ser en al passat un poble cultivador de cànem. I és que l’horta d’Aldaia encara conserva una bassa de macerar el cànem en bon estat de conservació.

La paraula llenç designa genèricament als teixits elaborats amb fibres vegetals, entre els quals es troben principalment el cotó, el lli, el cànem, la pita, el jute i el rami. En l’exposició es mostra en primer lloc les eines utilitzades per al cultiu del cànem, la seua transformació en fil i la seua conversió final en llenç.

A continuació s’exposen igualment diversos dels objectes domèstics fets amb teixits de llenç. I finalment exhibim roba de vestir d’home i dona confeccionada, especialment camises, encara que aquesta peça bé podria tindre una exposició monogràfica.

L’exposició consta de 22 panells i més de 50 objectes, entre peces d’indumentària tradicional i objectes del camp per a cultivar el cànem. I es pot visitar fins al 30 de setembre de 2021.

Refraner

‘Cànem gentil, sembrat en març i eixit en abril’ és una dita popular en les terres valencianes on es conreava el cànem, les fibres de la qual podien ser teixides. Com bé diu el refrany el cànem es sembrava en març o primers d’abril. La collita es feia cap a Sant Jaume. Després d’un procés d’elaboració es classificaven les fibres segons la seua qualitat: la millor era el «bri» o «canal», després hi havia el «clarell» i per últim el més grosser rebia el nom d’«estopa».