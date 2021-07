L’Ajuntament de València ha començat la senyalització de la ruta literària dedicada al poeta Marc Granell dins del projecte Rutes Literàries, encetat pel Gabinet de Normalització Lingüística per tal de difondre l’obra dels autors i autores valencians més reconeguts. La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, explica que «les rutes literàries proposen una mirada a la nostra ciutat a través dels ulls dels seus poetes i poetesses».

La ruta Marc Granell s’inicia a la casa del poeta, a l’Eixample, i passa pels carrers cèntrics més coneguts de València. Cada punt té un poema de referència, i el primer és ‘L’illa’, dedicat a sa mare i és un record emocionat dels que contava son pare, un gran lector. Indrets de la infantesa del poeta i de significació ciutadana, com el Mercat de Colón, el Parterre, la plaça dels Furs, o el carrer de la Pau, on estava la mítica cafeteria Ideal Room, lloc de trobada dels intel·lectuals i corresponsals internacionals com València va ser la capital de la República.

La ruta Granell es senyalitzarà en la vorera en 12 punts diferents de la ciutat relacionats amb la seua vida i la seua obra. Els senyals s’indicaran amb plaques de vidre, de 25x25 cm, encapsulades en alumini, amb el logo RLV (Rutes Literàries de València) i un codi QR amb la locució del poema i una explicació.

Racons literaris

Luisa Notario recalca que «és una manera de visibilitzar la figura i l’obra dels nostres escriptors alhora que visitem els racons vinculats a ells i elles per la seua vida o la seua obra. A més, són una manera de dignificar la nostra llengua mostrant la seua riquesa literària. La primera ruta literària que ja vam senyalitzar estava dedicada al poeta Vicent Andrés Estellés i, ara, s’ha senyalitzat una ruta dedicada al poeta i traductor Marc Granell, un poeta integrat en l’anomenada ‘generació dels 70’ i que, igual que Estellés, fa nombroses referències a València al llarg de la seua obra».

Marc Granell (València, 1953) té una vintena de llibres publicats, adreçats tant a adults com a infants i ha estat traduït a diferents llengües i és Premi de les Lletres Valencianes de l’any 2020. Com diu Francesc Calafat: «La poesia de Marc Granell és una poesia estoica, pessimista, de queixa mordaç, però de tant en tant hi afloren moments de tendresa i afecte, de lligams positius amb els altres i amb el món». Una poesia feta des de les emocions i la lucidesa que ha connectat amb un gran nombre de lectors.