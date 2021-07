Torres humanes a la ciutat de València (II)

El fet muixeranguer és avui ben conegut a la capital. La ciutat compta amb dos muixerangues: Muixeranga de València i Jove Muixeranga de València. A més, la Muixeranga d’Algemesí ha actuat fins a 40 vegades a València des de 1976.

A la primera part d’aquest article dedicat a les construccions humanes a la ciutat de València vam veure com estan documentades a la nostra ciutat, almenys, des de finals del segle XVIII, però sempre de la mà de colles vingudes d’altres parts del territori, sobretot de la zona de la Ribera. Vam remarcar també com la Guerra Civil va suposar l’inici d’un període de crisi per les muixerangues tradicionals i que l’última actuació realitzada a València va ser al 1948 de part de la Muixeranga d’Algemesí, la qual no tornaria a actuar a la capital fins l’arribada de la democràcia.

A partir de 1956 la crisi muixeranguera era generalitzada i només l’agrupació algemesinenca seguiria en actiu, si bé en un procès de decadència que va provocar que l’any 1973 ni tan sols isquera a la processó de la Mare de Déu de la Salut, punt d’inflexió que impulsaria la seua refundació.

L’arribada de la democràcia va suposar una recuperació del teixit associatiu al llarg del territori valencià i, així, l’any 1976 el Cap i Casal va tornar a veure torres humanes, encara de la mà dels d’Algemesí, amb motiu del setè centenari de la mort de Jaume I. Destacarem també l’actuació de 1982 amb motiu de la visita del papa Joan Pau II. Llavors es va alçar una figura al pas del pontífex per la Plaça de la Reina.

Els anys 90 són de creixement del fet muixeranguer a la Ribera, amb la creació de la Nova Muixeranga d’Algemesí i la incorporació de la dona. També en eixos anys es comencen a veure pilars i torres humanes a manifestacions i actes valencianistes al Cap i Casal, polititzant d’alguna manera aquesta tradició de igual manera que Joan Fuster va fer amb la música de la Muixeranga, al proposar-la com a himne oficiós del País Valencià. Aquesta vinculació de la tradició amb el nacionalisme valencià va popularitzar-la d’una banda, al mateix temps que la va estigmatitzar per una altra. El creixement posterior d’agrupacions muixerangueres arreu del territori -també a la capital- tindrà a veure amb aquest perfil ideològic, però això mateix farà que altres acusen la muixeranga de catalanista i la rebutgen.

La dècada dels 2000 va començar amb la irrupció de diferents colles fora d’Algemesí. Al 2005 es va crear l’Entitat Promotora de Muixerangues amb l’objectiu de promoure aquesta activitat arreu del territori valencià. Una de les seues fites va ser crear, per primera volta, una muixeranga a la ciutat de València. Aquesta primera muixeranga pròpia de la ciutat (amb faixa negra, camisa i pantalons blancs), encara amb pocs membres i escàs repertori, va realitzar tallers i actuacions a Sant Marcel·lí o Benimaclet a partir de 2007. Van organitzar, per exemple, la Trobada de Torres Humanes de València, on durant les seues diferents actuacions actuaren diferents colles muixerangueres, així com falcons o castellers catalans.

Alhora que es normalitzava la presència de la muixeranga a la ciutat de València a diferents actes -la Muixeranga d’Algemesí, per exemple, actuarà fins a 40 vegades a València a partir de 1976, inclús al Mestalla!-, també creixia el nombre de persones que participaven d’aquesta activitat així com el repertori de figures. L’any 2014 es va crear la Jove Muixeranga de València, amb camisa taronja i faixa i pantaló negre, la principal colla de la ciutat en l’actualitat, amb més d’un centenar de membres.

La presència muixeranguera al Cap i Casal, per tant, ja està plenament normalitzada i prova d’això són les últimes grans actuacions que la ciutat ha vist. Ens referim a les trobades de muixerangues organitzades durant la Fira de Juliol els anys 2018 i 2019 davant les Torres de Serrans i la Llotja de la Seda. Allà el públic va poder veure figures de fins a cinc altures aixecades, ara sí, per una colla local. Desprès de l’aturada muixeranguera amb motiu de la crisi sanitària, el passat 2 de juliol la plaça de l’Ajuntament de la ciutat va ser testimoni de la represa -si bé simbòlica- de l’activitat muixeranguera, amb l’alçament de pinets durant el festival Polirítmia. Esperem que ben prompte puguem tornar a aplaudir les grans figures, eixes que ens tallen l’alè!

Cap i casal. Sénia de la Jove Muixeranga de València davant la Llotja de la seda. F

2 Pinet de 3 de la Muixeranga de València. F

3 Pinets al festival Polirítmia el passat 2 de juliol F