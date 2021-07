Una vegada conclosos els concerts del XXIV Festival de Jazz de València, organitzat pel Palau de la Música i que han tingut lloc des del passat 4 de juliol al Teatre Principal, este cap de setmana prosseguirà el certamen amb el cicle ‘Jazz als Barris i Pobles de València’, que enguany s’estendrà fins al 31 de juliol. D’esta manera, hui visitarà Natzaret el trompa Pau Moltó amb el seu projecte, i demà, actuarà Clara Juan Quartet al poble de Pinedo.

La presidenta del Palau, Glòria Tello, ha destacat que «un dels objectius principals del nostre Festival sempre ha sigut acostar-ho al veïnat dels diversos barris i pobles de València, però també convidar a la ciutadania a gaudir d’estos concerts gratuïts, a l’aire lliure i fets exclusivament per músics i grups de la nostra terra». «Enguany, que tant de suport necessiten els nostres artistes», ha afegit Tello, «hem ampliat la seua presència, no sols en este cicle, sinó al llarg de tot el Festival».

Tots els concerts d’este cicle són d’accés lliure fins a completar l’aforament, per ordre d’arribada i començaran a les 20 hores. S’obrirà l’espai una hora abans, a les 19 hores. Es respectaran totes les mesures de seguretat com la distància interpersonal, ús de les mascaretes i dispensadors de gel hidroalcohòlic.

Del swing al bepop

Hui, els veïns i veïnes que s’acosten a la plaça del Santíssim Crist de Natzaret, podran gaudir del programa Pau Moltó French Horn Jazz Project, liderat pel trompa Pau Moltó i on explora les possibilitats que oferix la trompa en el jazz, en l’àmbit de la improvisació i en la música creativa. Aporta diferents estils amb la trompa com a protagonista, des del swing al bebop, el cool jazz o el latin jazz, fins a concloure amb un so més personal, amb aires mediterranis. Amb ell, estarà el trompetista David Pastor, la pianista Kontxi Lorente, el contrabaixista Jordi Gaspar i el bateria Ramón Ángel Rey. Comptaran com a convidat especial amb el trompa italià Giovanni Hoffer.