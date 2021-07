El Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat va presentar ahir dos documentals finançats per Caixa Popular, en el marc de Docufòrum. Es tracta d’un programa audiovisual que comprén una sèrie de 22 documentals produïts en col·laboració amb el Taller d’Audiovisuals de la UV (TAU).

En la presentació, que es va celebrar ahir a la Sala Palmireno de la Faculad de Geografia i Història de la Universitat de València, van participar Jorge Hermosilla, vicerector de Projecció Territorial i Societat; Pacó Alós, director de Relacions Institucionals i Responsabilitat Social de Caixa Popular; Mª José Estrela, catedràtica de Geografia Física de la Universitat de València; i Pablo Pérez, catedràtic d’Història Moderna de la Universitat de València.

El documental El canvi climàtic: un compte enrere repassa els efectes sobre el territori del calfament global, així com les creences i valoracions socials sobre el canvi climàtic. «Aquest audiovisual pretén contribuir a conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’adoptar un model energètic sostenible, perquè enfront del canvi climàtic hem de prendre mesures, que no serviran per a evitar-lo però sí per a mitigar-lo», va explicar Mª José Estrela, responsable de continguts d’aquest documental.

El documental Mig mil·lenni després: La Germania de València manifesta la importància d’aquesta fita històrica i social per a València i el seu entorn territorial. En 2019 es van complir 500 anys del principi de les Germanies de València, que, iniciades en l’estiu de 1519 a la ciutat de València, es van estendre com la pólvora entre les principals viles del regne i van afectar bona part dels dominis senyorials. «Aquest audiovisual analitza la singularitat de les Germanies valencianes, que recau en el seu caràcter pioner i en l’organització d’un moviment social gestat des de baix, i aprofundeix en el gran terratrèmol social que va significar aquest període històric», va explicar Pablo Pérez, productor de continguts.

El vicerector Jorge Hermosilla va subratllar la importància de la col·laboració institucional, perquè «aquest programa no hauria sigut possible sense el suport d’entitats compromeses amb la societat valenciana, com és el cas de Caixa Popular».