J.L. Pitarch ja es recupera en casa i promet nous encreuats

Josep Lluís Pitarch, l’autor dels ‘Encreuats’ diaris de Levante-EMV des de fa vint-i-tres anys es recupera a sa casa després de l’accident que va patir a Mallorca a principis del mes passat. És el primer pas en la seua recuperació on els metges són optimistes, perquè com va assegurar ell ahir «les facultats cognitives no les tinc afectades, són les motores, caminar, escriure...)». Precisament per aquest motiu encara no podrà fer més encreuats, ni tampoc escriure la seua col·laboració quinzenal en aquestes pàgines. Tot i que promet a encreuaters i escreuateres que «quan em recupere ens retrobarem». «Vull agrair a tothom que m’ha enviat correus d’ànims el que han fet per mi», conclou.