Viatjar a Escandinàvia

La literatura de viatges sempre ha estat molt atractiva. el viatger, que descobreix un món nou, s'ho mira tot amb curiositat i aquelles coses que són habituals per als locals i potser passen desapercebudes, per freqüents, als ulls del nouvingut desperten interés i esdevenen motiu de la seua atenció. Els textos redactats pels estrangers sobre la nostra terra, no cal dir que són fonts precioses per conéixer com era el nostre país en cada moment. Però, també, en el cas contrari, quan el viatger és d'ací i va a altres països. I ho recorde ara perquè fa no res que la Institució Alfons el Magnànim ha publicat, de la mà de Rafael Roca -que ha preparat la introducció i l'edició- i de Carles Fenollosa -que ha fet la traducció a la nostra llengua-, el volum Viatge a Escandinàvia 1911, que conté un recull de vint-i-dos articles del canonge valencià Josep Sanchis Sivera, publicats a Las Provincias -amb el poc afortunat pseudònim de Lázaro Floro- i foren redactats entre el 18 de juliol (París) i el 27 d'agost (Copenhaguen). Un viatge que dura més de mes i mig i on Sanchis Sivera va visitar -com havia fet altres vegades amb altres terres- unes ciutats on va saber descobrir tota una sèrie de detalls que ens va transmetre en els seus escrits.

Així, Sanchis Sivera -oncle de Sanchis Guarner, per cert- ens va relatant el seu viatge i va fent esment d'aquelles coses que li sobten, que li resulten atractives o interessants i, també, d’aquells «avanços» que ell descobreix en aquelles societats nòrdiques i que voldria implantades en la seua terra. De Copenhaguen diu que «tot té aspecte de seductora joventut, de coqueteria». D’Estocolm, per exemple, el fascina l’interés per l'escolarització dels infants: «Qui no haja visitat els edificis destinats a escoles primàries, que en pocs anys s'han construït en aquesta capital, no podrà fer-se una idea de la cura que ací es té per tot el que tinga a veure amb l’ensenyament». O, visitant la catedral d’Uppsala, s’exclama: «Admirable tolerància i cultura del poble suec!» -en referir-se a la presència de relíquies d'abans de la Reforma protestant dins la mateixa seu.

Viatjar a l'Escandinàvia de primeries del segle XX de la mà de Sanchis Sivera és tot un luxe. Es pot veure la fascinació pel nord en un canonge mediterrani. Una fascinació ben diferent d'aquella que afectava als nòrdics respecte a les nostres terres, però, a la fi, totes dues, exercicis d'aprenentatge. Tot un luxe que, a més, ara recupera la llengua en què va ser pensat.