Fa uns quants dies, estava assentat en la terrassa d’un bar de vora mar esperant a demanar l’almorzaret, quan sent que un dels cambrers diu als clients de la taula del costat: «No donem coll». Hi havia més faena per a servir la clientela que mans per a atendre-la. El xaval que va dir eixa locució deu tindre vint i pocs anys.

Vaig pensar que si una expressió tan pròpia de la nostra parla, que jo creia en perill de desaparició, l’usa espontàniament un xicon en la vintena, és que les nostres dites i frases fetes col·loquials estan salvades. I amb això el nervi de la nostra llengua. Com sabem, «no donar coll» és ‘no poder atendre (una cosa) com cal’, principalment treball, faena, alguna obligació, etc. Quan a u se li amuntona la faena, quan li’n ve o en té més que pot fer-ne, quan no la porta al tall es pot dir que «no dona coll». Això els passava als dos cambrers del bar mencionat, que hi havia més parroquians per a almorzar dels que podien servir ells alhora. Un exemple de «no donar coll» va ocórrer en les setmanes de més contagi del coronavirus, amb les UCI i hospitals abarrotats, quan els i les metges i tot el personal sanitari no podien donar coll a tanta faena que se’ls presentava.

En l’administració de la justícia a vegades no donen coll per a jutjar alguns casos de corrupció, i s’eternitza la resolució d’estos. «No donar coll» és una locució molt pròpia i privativa de la nostra parla, sense una correspondència exacta en castellà. «Anar aigua al coll», com a ‘estar molt afaenat’, és una locució pareguda a «no donar coll», encara que no idèntica, que sí que té correspondència aproximada o parcial en l’idioma veí: «con el agua al cuello». La contrària, «donar coll», és ‘donar eixida a la faena que es té’, ‘anar al tall al tall’, ‘donar l’abast al treball’.

I una locució també privativa de la nostra parla, que té un cert perill de desaparició, és «donar pena», que en valencià significa, principalment, ‘molestar, incomodar, emprenyar’, «Corre la cortina, que el sol em dona pena», «Aparta’t d’ahí, no veus que dones pena obstaculitzant el pas?», mentres que si eixa construcció la traduïm al castellà, el significat canvia totalment, ja que «dar pena» és ‘donar llàstima’, ‘provocar sentiment gran de tristesa, commiseració’.

Estos sentiments de llàstima, tristor o pesar en valencià es poden expressar en frases com «Em fan pena els xiquets que patixen fam», «Em donen llàstima els que viatgen en les pateres», «Feia molta pena vore-la plorant en el soterrar de sa mare».

El Diccionari normatiu valencià admet que la locució «donar pena» també signifique ‘pesar’, ‘compassió’, però els usos dels últims segles són que eixa locució tinga el significat de ‘molestar’, encara que ara està guanyant espai el sentit de la ‘commiseració’ i ‘tristor’. I a vore si donem coll a totes les faenes que se’ns presenten. I millor no donar pena en cap sentit.

En curt

