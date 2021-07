València Activa impulsa el gaming valencià en DreamHack Beyond

València Activa, a través de VIT Emprende, ha participat un altre any més amb un estand en el 4YFN del Mobile World Congress, un dels esdeveniments més importants a nivell internacional del sector de les startups, que s'ha celebrant esta setmana a Barcelona. València Activa, a través de VIT Emprende, portarà diverses startups valencianes a DreamHack Beyond, un esdeveniment dins d'un videojoc d'esta companyia sueca, que se celebrarà en format en línia amb una gran participació internacional del 24 al 31 de juliol.

Amb esta acció, València Activa pretén impulsar, a través del seu estand en DreamHack Beyond, el talent, la innovació i la tecnologia que es gesta a la ciutat de València, i donar-li visibilitat en l'entorn més professional del gaming i els videojocs a nivell mundial.

«Des de l'Ajuntament de València i des de València Activa sempre donarem suport a esdeveniments com este, lligats al desenvolupament de l'ecosistema emprenedor, els eSports i les empreses tecnològiques de la ciutat, que projecten València com un referent internacional en innovació», ha ressaltat la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé.

A més d'això, l'entitat oferirà diferents xarrades professionals enfocades al desenvolupament de videojocs, oportunitats de negoci en els esports i el gaming, educació tecnològica i el paper de València com a ciutat referent en desenvolupament innovador lligat a sectors emergents. «València compta amb grans empreses i professionals que es dediquen al sector i este talent també és crucial perquè la nostra ciutat siga reconeguda a nivell internacional», ha ressaltat la regidora Bernabé.

Amb un panorama actual en el qual la pandèmia ha frenat tots els esdeveniments presencials, les grans companyies de «gaming lifestyle» com DreamHack han continuat treballant per a donar continuïtat a la seua oferta per als usuaris i usuàries. DreamHack Beyond és un híbrid d'esdeveniment i videojoc on els usuaris i usuàries podran gaudir del millor d'un festival DreamHack des de les seues cases i de forma totalment gratuïta. Amb tot el contingut i diversió que una cita presencial inclou (des de Cosplay fins a zona expo, passant per xarrades i meet&greets), DreamHack Beyond permitirà a la comunitat gamer tornar a viure un festival de manera segura.

L’Ajuntament de València, a través de València Activa, va reafirmar la seua aposta pel sector del «gaming» en prorrogar el conveni de col·laboració amb Encom Games, organitzadora del festival DreamHack a València, el major festival internacional de referència a Espanya, que reuneix cada any a professionals dels «eSports».

La responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, va explicar que aquesta col·laboració suposa una oportunitat per a la ciutat i per a situar a València en nous sectors «que estan guanyant força dins del nostre model econòmic».

«És un orgull que la nostra ciutat puga seguir acollint un esdeveniment com DreamHack Spain», va afirmar la regidora, qui ha afegit que «gràcies a la pròrroga d’aquest conveni, València es posiciona com a ciutat referent del ‘gaming’ en tota Europa».

Bernabé va destacar que aquesta València compta amb grans empreses i professionals que es dediquen al sector i aquest talent, ha dit, «també és crucial perquè la nostra ciutat siga reconeguda a nivell internacional».

En aqueix sentit, va destacar que des de l’Ajuntament i des de València Activa sempre es recolzaran esdeveniments com a est, «lligats al desenvolupament de l’ecosistema emprenedor, els ‘eSports’ i les empreses tecnològiques de la ciutat, que projecten València com un referent internacional en innovació».

4 milions d’espectadors

Segons un comunicat de l’Ajuntament, l’última edició de DreamHack Spain, celebrada en octubre del 2020 en format online a causa de la situació sanitària, va explicar més de 4 milions d’espectadors i 5.000 participants.

El festival d’esports electrònics i videojocs va retransmetre més de 200 hores de jocs com League of Legends, Counter-Strike, Fortnite o Rocket League, unes competicions internacionals que van repartir més de 341.000 euros en premis, segons informa l’organització de l’esdeveniment. Unes xifres que, per a Bernabé, demostren que la celebració d’aquest fòrum «és clau per a València», ja que no solament la posiciona en el mapa de festivals de referència de «eSports» a nivell mundial, sinó que «també facilita que inversors, empreses i multinacionals posen els seus ulls en la ciutat».

pantalles i jocs. 1 2 Seccions de la Lan Party de l’última edició del Dreamhack a València, que va comptar amb més de 5.000 assistents.

3 Un dels jugadors durant l’última jornada del festival a 2020. F