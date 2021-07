La versió africana de la popular Caputxeta Roja de Carles Cano i Paco Giménez d’Edicions del Bullent ja té quatre edicions. Els autors viatjen al cor d’Àfrica per contar la història de la xiqueta amb la capa de pell de lleopard i la cistelleta de palma que es topà amb una inesperada trompa d’elefant.

La Caputxeta Negra explica que un elefant es perd per la selva. Trobà una cabana i entrà per menjar. Era a ca la iaia de la Caputxeta Negra, la qual, en veure l’elefant, s’espantà i pegà a fugir. L’elefant, que estava cansat i famolenc de tant com havia caminat, s’adormí allà dins de la cabana. La Caputxeta entrà i com que era miop, es pensà que era la iaia i començà a fer-li preguntes.

Una història del conta contes Carles Cano, il·lustrada per Paco Giménez.