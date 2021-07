El cantant i compositor Enric Montefusco presentarà demà a València el segon àlbum de la seua carrera en solitari Diagonal, acte que serà el tercer concert del cicle de música indie Sons al Botànic 2021.

Únicament acompanyat per la seua guitarra i la seua veu, Enric Montefusco demostrarà amb aquest segon treball, publicat en 2019, que continua bevent de la música popular i el folklore, i que el seu compromís polític i social continua molt present en totes les seues cançons.

Per al cantautor, Diagonal és el lloc on tots intenten sobreviure, buscar la prosperitat i trobar el seu lloc al món, i es planteja com una espècie de continuació de Meridiana. Si el seu primer disc en solitari reflectia la seua infància i el món de barri a través del carrer on va nàixer i va créixer, en aquest segon, en canvi, tracta el progrés econòmic de la ciutat.

El concert començarà a les 20.45 hores, però l’obertura de portes serà a les 20:00 perquè l’entrada puga realitzar-se de manera escalonada. Sons al Botànic és un cicle de concerts acústics en el Jardí Botànic de València. Després de les actuacions de Suu, els Hermanos Cubero i Enric Montefusco, el pròxim concerts serà el 20 d’agost amb Alice Wonde.