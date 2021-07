Les societats musicals arranquen la Campanya de Concerts d’Intercanvi

Una de les campanyes de concerts més consolidades del panorama bandístic, folklòric i coral de la Comunitat Valenciana, la Campanya de Concerts d’Intercanvis entre federacions, tornarà a l’activitat aquest estiu per a celebrar la seua XVIII edició, fruit de la col·laboració amb l’Institut Valencià de Cultura i els col·lectius musicals valencians.

Així, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV), la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana (FFCV), la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT) i des d’enguany, la Federació d’Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana (FORPPCV), convocaven aquesta setmana les bases per a la participació en aquesta XVIII Campanya de Concerts d’Intercanvis 2021.

El programa de concerts d’intercanvis entre les agrupacions que conformen aquestes entitats (bandes de música, cors, grups de folklore, grups de tabal i dolçaina i orquestres i rondalles de pols i pua) suposa el principal vehicle d’agermanament entre aquestes entitats.

A través d’ell, es realitzen diferents actuacions per parelles entre agrupacions artístiques repartides per tot el territori de la Comunitat Valenciana, una programació que per segon any consecutiu ha sigut adaptada a les circumstàncies actuals de la pandèmia. Una dinamització de la cultura valenciana que solament en la passada edició va aconseguir que es realitzaren més de 830 actuacions dins del marc d’aquesta campanya, de les quals vora 500 van correspondre a societats musicals. Tota una fita tenint en tenint en compte el context de pandèmia en el qual encara ens trobem.

De fet, aquesta iniciativa ha anat guanyant en popularitat amb el pas dels anys, com demostren les seues xifres d’inscripcions, amb un creixement constant que sols en els últims quatre anys supera el 18%.

Patrimoni Cultural

Per a la presidenta de la FSMCV, Daniela González, «aquesta campanya de concerts és una de les cites més rellevants del calendari cultural de la Comunitat Valenciana». «Estem molt contents de poder demostrar, una edició més, la capilaritat i la transversalitat de la nostra cultura musical, més si cap l’any en el que les nostres societats musicals han sigut nomenades Patrimoni Cultural Immaterial», comenta González.

Per a la present edició, i davant la situació excepcional marcada per la crisi sanitària del covid-19, la campanya d’Intercanvis ha sigut adaptada perquè les entitats sol·licitants puguen participar en la convocatòria respectant la normativa vigent i prioritzant la seguretat de tots els integrants dels espectacles, sent per exemple, actuacions individuals per part de cada entitat participant.

Amb això, des d’aquesta setmana les entitats participants poden iniciar la seua inscripció per a participar en la XVIII Campanya de Concerts d’Intercanvis 2021 a través de la plataforma d’Intercanvis de la FSMCV.

Les inscripcions estaran obertes fins al 29 de juliol (per als concerts a realitzar des del 31 de juliol al 13 d’agost de 2021) o fins al 12 d’agost de 2021 (per als concerts que podran realitzar-se des del 14 d’agost fins al 13 d’octubre de 2021).