La seu de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida va acollir ahir la presentació dels cartells de la 36a Mostra Internacional de Titelles amb un format molt més dinàmic i enfocat a les xarxes socials.

Álvaro Sanchis, dissenyador consolidat que ha dut a terme el disseny i la creació d’onze edicions de la Mostra, va presentar una proposta molt divertida que s’inspira en l’animació d’objectes quotidians. Una vessant artística que va començar a principis del segle XX i juga amb el concepte dels objectes com a personatges, amb vida pròpia, ànima, veu i moviment.

«De menuts, a molts ens agradava agafar objectes que trobàvem per casa i jugar amb ells com si foren personatges», va comentar Álvaro Sanchis, «i amb aquesta idea hem plantejat el concepte visual d’aquesta edició».

A diferència de les últimes edicions, aquest any la MIT es celebra del 14 al 17 d’octubre, i no al novembre. Aquesta edició de la Mostra no comptarà amb companyies internacionals a causa de la situació sanitària actual, però ha mantingut l’esperit internacional ja que ha comptat amb companyies punteres del nostre territori amb presència internacional, a més d’incorporar diversos espectacles que han sigut premiats i reconeguts pel món de les arts escèniques.

La Mostra comptarà amb huit companyies valencianes, entre les quals es troba el Premi Max 2020 «Sabates Noves» de L’Home Dibuixat i «Rob» del Teatre de l’Abast amb Ramón Ródenas, premiat en 2020 per l’AAPV com a Millor Interpretació Masculina de Teatre.

Altres huit companyies nacionals completen la programació,, entre les què es troben: El Ball de San Vito, que estrenaran nou espectacle; Teloncillo Teatro (Premio Nacional de Artes escénicas para la infancia y la juventud) amb l’espectacle «La Granja» (finalista dels XXII Premis Max 2019) i Los Titiriteros de Binéfar amb l’espectacle «Chorpatélicos».