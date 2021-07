Els alumnes de Secundària de Burjassot rebran a partir de setembre, amb l’inici del nou curs, la ‘visita especial’ d’una exposició itinerant de Vicent Andrés Estellés, perquè l’alumnat puga aprofundir en la seua vida i en la seua obra.

Es una mostra de l’Ajuntament de Burjassot, de la Regidoria de Promoció del Valencià que dirigeix Manuela Carrero, pensada para a recórrer els centres d’educació Secundària en commemoració del naixement del poeta de Burjassot que va nàixer el 4 de setembre de 1924, amb l’objectiu de difondre la figura del fill predilecte de la localitat entre la població jove.

Considerat com un dels principals renovadors de la poesia valenciana contemporània i un dels poetes i escriptors valencians més destacats del segle XXI, l’Ajuntament de Burjassot pretén «seguir posant en relleu la seua figura, així com difonent la seua vida i obra per a garantir la visibilitat i rellevància que mereix, sobretot, en la seua pròpia ciutat».

Els centres de Secundària, els departaments de Valencià i de Llengua i Literatura poden aprofitar el moment en què l’exposició arribe al centre educatiu per a impartir el contingut de la seua matèria relatiu al poeta.