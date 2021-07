L’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) es converteix aquest estiu en ludoteca i ofereix a les famílies que visiten el museu durant els mesos d’estiu l’activitat ‘Juga a l’IVAM!’.

Així, el museu «es consolida com un lloc de trobada familiar aquest estiu i posa a la disposició del públic visitant els jocs autònoms ‘Apardalats’ i ‘Autolocos’ per a gaudir en els espais del centre», destaca el centre cultural.

Aquests joguets, dissenyats per Javier Molinero per als tallers educatius de l’IVAM, es transformen en kits de joc lliure que es poden prendre prestats a les taquilles del museu en horari d’obertura.

‘Apardalats’ consisteix en un puzle imantat amb el qual els més menuts poden identificar i muntar figures d’aus autòctones valencianes, combinant-les i creant nous animals. Els ‘Autolocos’ són uns vehicles realitzats amb peces de fusta que transformaran els espais del centre en un gran circuit de carreres.

Amb aquesta activitat l’IVAM es transforma en una gran tauler de joc on els participants poden despertar la seua imaginació, a més d’experimentar els nous usos del mateix IVAM com un museu obert a noves propostes d’aprenentatge i creació. Així, els visitants podran compartir experiències lúdiques a les sales, fent del propi acte de jugar la clau per a transformar la manera de percebre l’art i els espais que l’alberguen.

‘Juga a l’IVAM!’ està pensat per a xiquets a partir de 3 anys que vagen acompanyats de les seues famílies i es desenvoluparà durant els mesos de juliol i agost en horari d’obertura del museu (de 10h a 19h). Els joguets es presten durant una hora, prorrogable previ avís i autorització del personal de l’IVAM.

A més, l’IVAM manté durant tot el mes d’agost les seues visites comentades amb mediació en sala de la mà d’especialistes formats en Història de l’Art, Belles arts i Humanitats. A més, hi ha diferents recorreguts amb perspectiva de gènere o visites a les exposicions de Josep Renau, Mona Hatoum o Lola Lasurt que també poden visitar-se lliurement a les seues galeries en aquests moments.

Aforament limitat

Les visites comentades són gratuïtes, però tenen aforament limitat i necessiten d’inscripció prèvia. Tota la informació sobre el calendari i els horaris es troben en la web del museu.

Per als qui no puguen acudir presencialment a l’IVAM a l’estiu, el museu ha preparat una carta de continguts amb els quals accedir, de manera virtual i gratuïta, a algunes de les principals exposicions i activitats que han tingut lloc durant els últims mesos. El repertori inclou continguts audiovisuals, propostes en família i publicacions, per la qual cosa visitar l’IVAM de qualsevol lloc mai ha sigut tan fàcil.