La Muixeranga al cel de la Viquipèdia

No podem negar que en el nostre dia a dia consultem tots els dubtes informatius al nostre mòbil com si d’un oracle es tractara, i la primera resposta sempre està a la Viquipèdia. En 2016 la Biblioteca de L’ETNO, Museu Valencià d’Etnologia, va començar a col·laborar amb l’enciclopèdia en línia més consultada del món per poder millorar la presència de la cultura popular valenciana proporcionant-li allò que necessita: continguts i referències. Des d’aleshores la biblioteca camina de la mà del grup d’editors valencians d’Amical Wikimedia i Wikimedia España per a desenvolupar el Viquiprojecte del museu.

La inauguració de l’exposició temporal de L’ETNO Muixerangues al cel era l’oportunitat per obrir un viquiprojecte específic sobre el món muixeranguer amb la finalitat de visibilitzar i difondre la Muixeranga com a manifestació de la cultura popular valenciana allà on tots i totes consultem: la Viquipèdia.

Abans de començar calia analitzar la informació que sobre les muixerangues ja existia i el resultat va ser problemàtic: articles confusos, ambigus i amb defectes seriosos, a més de molts buits informatius. La col·laboració de la Federació Coordinadora de Muixerangues ha sigut essencial per dur endavant el Viquiprojecte muixeranga.

La primera part del viquiprojecte, desenvolupada al llarg del mes de maig, tenia com a objectiu editar articles sobre el món muixeranguer per millorar i completar la informació que ja hi era i crear-ne de nova. Es van afegir 198.330 octets - unitat que utilitza Viquipèdia per a mesurar la quantitat de contingut d’un article -, es van editar 32 articles, 18 en valencià i 14 en castellà, dels quals 20 en són de nous i el text d’altres quatre és completament nou. Ara quan algú es pregunte què és la Muixeranga trobarà un article que fa referència a la tradició amb totes les seues expressions, els articles de cadascuna de les muixerangues tradicionals i d’altres com els que recullen les Noves muixerangues o les Figures muixerangueres.

Una altra fita important d’esta primera fase va ser aconseguir que totes les colles, tant les tradicionals com les noves, tingueren una Q. Tindre una Q és tindre un número de referència unívoc (per exemple, Q619696 identifica Muixeranga) a la gran base de dades de Wikidata, un dels projectes germans de la Viquipèdia més importants i alhora més desconeguts. Estar present en esta gran base de dades suposa bàsicament «existir» en dades obertes que després poden ser utilitzades per extraure-les i analitzar-les.

Fotografies lliures

Wikimedia Commons és altre projecte germà imprescindible que cal conèixer. És el repositori de recursos gràfics en obert des del qual qualsevol pot reutilitzar les imatges. Els articles de Viquipèdia es documenten amb imatges de Commons per la qual cosa sense fotografies de les colles no es poden il·lustrar els articles que parlen de cadascuna d’elles, com tampoc es poden entendre les figures sense imatges que les representen. Així doncs, era bàsic completar el viquiprojecte amb contingut gràfic.

La segona part del viquiprojecte va començar a finals de maig quan les colles reberen formació en línia sobre com alliberar fotografies a Wikimedia Commons amb la clara intenció de formar-los perquè participaren al concurs Wiki Loves Muixerangues en el mes juny. La proposta d’un viquiconcurs és una forma divertida d’animar a alliberar fotografies i la implicació de les colles era imprescindible. Han participat en el concurs 248 fotografies de les quals tres han estat premiades pel jurat.

Encara queden colles sense fotografia i figures sense imatge que il·lustre com és el Micalet, la Morera o la Tomasina, per aconseguir així que qualsevol interessat ho entenga. Este viquiprojecte seria, en llenguatge muixeranguer, el peu de la torreta, i ara cal alçar-la del tot entre tots per poder rematar-la i que siga ben visible a tots aquells que consulten al seu oracle què és això de la Muixeranga.

La Viquipèdia i la Muixeranga tenen molt en comú: només poden ser gràcies a la col·laboració, la participació i l’esforç de tots i de totes i és per esta raó que junt a L’ETNO i la Federació s’ha fet un bon equip per dur les muixerangues del cel a la viquipèdia.

Dalt, Muixeranga d’Algemesí. 2n premi ‘Wiki Loves Muixerangues’. foto: paco donderis. A la dreta, Muixeranga de Vinarós 5 en 1 peu. 3er premi Wiki Loves Muixerangues. foto: pedro macías.

Trobada de muixerangues de Castelló. 1er premi Wiki Loves Muixerangues. foto: carmina ribes