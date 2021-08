La present convocatòria dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira s’ha tancat amb un total de 240 obres presentades. En la XXXIII edició del certamen, el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira (dotat amb 16.000 €), juntament amb el Premi de Poesia Ibn Hafaja (dotat amb 5.000 €), han estat les categories amb major participació d’autors i autores, amb 42 i 74 obres presentades, respectivament.

En la resta de categories, s’han presentat 36 obres al Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca, 26 al Premi Internacional Enric Solbes d’àlbum il·lustrat consorci Ribera i Valldigna, ambdues premiades amb 6.000 euros; 25 al XXVI Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, amb una dotació econòmica de 5.000 euros; 20 al Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, amb un premi de 8.000 euros, i 17 al Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, guardonada amb 3.000 euros.

Com cada any, a banda de la dotació econòmica, Bromera publicarà l’original guanyador de cada una de les modalitats en les seues col·leccions. De fet, les obres guanyadores de la passada edició ja estan disponibles a les llibreries. El 12 de novembre es lliuraran els premis del 2021. No obstant això, el veredictes es coneixeran en dates diferents: el XVI Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca es farà públic el 29 d’octubre; El XXVI Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, el XXVI Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre i el VI Premi Internacional Enric Solbes d’àlbum il·lustrat consorci Ribera i Valldigna es faran públics el 5 de novembre. El XXVII Premi Europeu de Divulgació CientÍfica Estudi General es coneixerà el 8 de novembre. Finalment, el XXXIII Premi de Novel·la Ciutat d'Alzira, el XVI Premi de Poesia Ibn Hafaja i el XXIII Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta es donaran a conèixer el mateix dia 12 de novembre.

Enguany es mantenen també dues iniciatives especials, com la campanya dinamitzadora «Aparadors literaris» y els «menús literaris» sobre les obres guardonades en la història dels premis als locals d’Alzira.