El mes de setembre serà un mes dedicat al cinema a l'Eliana. Per una banda, el consistori acaba de convocar la cinquina edició del Festival Internacional de Curtmetratges amb l’associació Le Cinema.

El certamen se celebrarà del 10 al 25 de setembre amb projeccions, xerrades i tallers a tot el municipi. «L'any passat, a causa de la pandèmia, el festival va haver de ser suspés. Enguany torna amb més ímpetu i més de dues setmanes de duració», ha explicat el consistori en un comunicat.

El Festival potenciarà la ‘Secció 72h’ consistent en el rodatge d'un curtmetratge durant el cap de setmana del 10 de setembre al 12 de setembre. Els participants tindran 3 dies (72 h) per a escriure el guió, rodar, muntar i entregar un curtmetratge que no supere els 5 minuts, crèdits inclosos. L'organització indicarà per sorteig la localització que corresponga a cada equip. Al mateix temps s'entregarà un objecte que haurà de formar part important del guió.

Els responsables han organitzat una varietat d'actes que completaran els 16 dies de duració de l'esdeveniment: xarrades, col·loquis, tallers, masterclass, projeccions… «Un ventall de propostes de cinema obertes a totes les persones cinèfiles o curioses», afig l’ajuntament.

El divendres 24 de setembre es projectaran tots els treballs gravats en 72h per a visionat del jurat i premi del públic i el dissabte 25 se celebrarà la festiva Gala Final amb lliurament de premis, espectacle i catifa roja. Tots dos actes són oberts i tindran lloc a l'Auditori del Centre Sociocultural de l'Eliana.

Reconeixement

Els premis a atorgar són: 1r Premi, 800€, Espiral Daurada més diploma; 2n Premi, 400 € més diploma; i 3er. Premi, 200 € més diploma. Hi haurà també premi del pÚblic i esments a millor interpretació, millor guió, millor fotografia i premi especial al film sobre diversitat sexual atorgat per l'associació Marietes de la LGTBI+ local.