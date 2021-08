El cicle Nits de Vivers enceta la segona setmana d’activitats demà amb la presència de l’humorista Xavi Castillo. A més, durant els pròxims dies, estàn previstos els concerts de Shinova, León Benavente i Iseo & Dodosound. A més, el públic familiar tindrà l’oportunitat de veure l’espectacle ‘Hara, el espíritu de la selva’, basat en l’obra ‘El llibre de la selva’ de Rudyard Kipling.

Nits de Vivers va començar el passat dijous i la seua programació està pensada per enriquir l’oferta cultural de l’estiu. El festival s’allargarà fins el diumenge 29 d’agost amb propostes de pop, rock, rap, música urbana i electrònica. Les actuacions tenen lloc als Jardins de Vivers, on el recinte compta amb una zona gastronòmica i aparcament de bicicletes.

La companyia Pot de Plom, comandada per Xavi Castillo, recupera la seua particular lectura de ‘La Bíblia’ demà. Un muntatge, segons l’humorista, on molts fets de l’actualitat recorden als textos bíblics: declaracions de polítics, conclaves al Vaticà. Castillo farà una interpretació molt personal de la història més contada: la Creació, el Diluvi Universal, Moisés i les taules de la llei, la Torre de Babel, el naixement de Jesús i els miracles.