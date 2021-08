Russafa Escènica ha presentat la seua programació complementària, formada per tallers, cursos i trobades amb professionals. Entre les personalitats valencianes que participaran, destaquen la dramaturga Paula Llorens, la directora de Sagunt a Escena Inma Expósito i la gestora de Olympia Metropolitana.

Amb l’objectiu de millorar les tècniques i eines de treball dels creadors, el festival, que se celebrarà del 23 de setembre al 3 d’octubre, ha preparat una sèrie de cursos i tallers que abasten diferents temàtiques i disciplines.

El festival compta amb la col·laboració de la Universitat de València per a posar en marxa el curs d’interpretació «I si deixem de fingir?», impartit per l’actor i dramaturg Jaume Pérez a la Sala Matilde Salvador del Centre Cultural La Nau de la Universitat de València; el curs de «Comunicació per a projectes d’arts escèniques» impartit per la periodista especialitzada i gestora cultural María García Torres la ubicació de la qual està pendent de definir i, finalment, el curs sobre espais escènics i lumínics, «L’espai i la llum en les arts escèniques», impartit per la dissenyadora d’escenografia i vestuari Blanca Añón i el dissenyador d’il·luminació Ximo Rojo, a la Sala Palmireno – Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València-.

Cal destacar que aquestes dues últimes formacions es troben dins del marc d’extensió universitària de la Universitat de València, cursos als quals cal inscriure’s a través de la web de la pròpia Universitat. Per a inscriure’s a qualsevol altre curs és necessari enviar un correu a coordinacion@russafaescenica.com.

Completen aquest bloc didàctic dues activitats més, el curs de formació d’arts vives «L’espectre, en teoria» impartit per El Conde de Torrefiel, companyia al capdavant del projecte Hivernacle 2021, amb la col·laboració del Centre del Carme Cultura Contemporània i el curs d’escriptura teatral i dramatúrgia «Escriure: començar una vegada i una altra» de la mà de l’actriu, directora i dramaturga Paula Llorens, amb la col·laboració de la Fundació SGAE.

Com ja és habitual en el festival, Russafa Escènica organitza una trobada de programadors i gestors culturals de diferents àmbits coordinat per a+ Soluciones Culturales. El format és una trobada a manera de speed dating amb les companyies amb el teló de fons de l’anàlisi del sector en aquesta «nova normalitat» coincidint amb el lema del festival: «Reset».

Els programadors nacionals convidats en aquesta edició són: Juan Pablo Soler, responsable de l’Àrea d’AAEE de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Múrcia; Albert Martí, tècnic de programació i gestió cultural d’Atrium Viladecans i del Festival Al Carrer; Isabel Pérez, pertanyent al departament de la Direcció de Música i Arts Escèniques de la Junta d’Andalusia; Mabel Cainzos, programadora a l’Ajuntament de Las Rozas i Ramón Giner, director artístic de la Mostra d’Igualada.

D’una altra banda, en el pla autonòmic acudeixen Miquel Santamaría, programador d’Alcoi i Mostra d’Alcoi; Toni Valesa, programador de l’UJI de Castelló, Reclam i la Comissió CTV; Pepe Ayelo, gestor cultural de la Casa de Cultura de Villena; Inma Expósito, directora artística del Festival Sagunt a Escena; Raül Martí, director artístic Festival Escènia de Foios; Marylène Albentosa, directora Artística de l’Escalante Centre Teatral i Mario Passero, director i organitzador de la Mostra de Teatre Ciutat de Dénia.

Així mateix, per tal de continuar prenent el pols al sector, el festival organitza una trobada amb la gestora cultural i cap de l’àrea de comunicació d’Olympia Metropolitana, responsable d’alguns dels més importants teatres i iniciatives teatrals de València, Mª Ángeles Fayos. En aquest café s’abordarà «la supervivència en el sector de les arts escèniques» des d’una perspectiva distesa i pròxima.

A més, en la Universitat Popular de València es realitzarà la presentació del llibre Regina & Celeste Una correspondència, «un llibre emocionant i vital, transgressor, sense tabús, necessari. Una correspondència trans», de Regina Fiz i Celeste González, aquesta última, autora d’un dels boscos (propostes tancades de llarga duració) de la programació d’aquesta edició amb la seua proposta «Ningún hombre me llevará a la cumbre», representada en Espacio Inestable.

Estrena i clausura

El 19 de setembre, abans fins i tot de la inauguració del festival, l’organització planteja un aperitiu escènic en l’Estació Nord de València consistent en el concert del duo musical Xavi & Elena, que versionen cançons de diversos estils i interpreten temes propis «jazzístics» i de caràcter mediterrani. Aquesta activitat compta amb la col·laboració de Tiendas de la Estación.

Uns dies després, el dimecres 22 de setembre, Russafa Escènica inaugura edició en el claustre gòtic del Centre del Carme Cultura Contemporània amb l’actuació del músic i actor Vicente Navarro. L’artista fusiona folklore espanyol i llatinoamericà amb música urbana i electrònica. El bloc musical del festival acaba a la festa de clausura, el diumenge 3 d’octubre, amb un concert del compositor, cantant i instrumentista valencià Gilbertástico. En eixe acte de tancament, l’emplaçament del qual està per confirmar, es revelarà, a més, el viver (proposta de teatre breu i d’aforament reduït) guanyador del IV Premi de Dramatúrgia Russafa Escènica amb la col·laboració de la Fundació SGAE, organitzat a través del seu Consell Territorial de la Comunitat Valenciana.

L’XI edició de Russafa Escènica Festival de Tardor es desenvoluparà del 23 de setembre al 3 d’octubre, ja es pot consultar la programació completa en www.russafaescenica.com.