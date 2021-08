La cantant Sole Giménez va obrir ahir a l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA) el cicle ‘Són elles’ per a presentar el seu últim treball, Mujeres de Música Vol2, amb el qual reivindica el paper de la dona compositora. L’autora de cançons com a ‘Alma de blues’, ‘Cómo hemos cambiado’ o ‘Mi pequeño tesoro’, torna amb nous temes realitzats per compositores com María Grever, Eladia Blazquez o Gabriela Mistral.

Dins d’aquest cicle, que se celebra fins al 14 d’agost, també participen Sara Baras, Ella Baila Sola i La Oreja de Van Gogh. ‘Momentos’ és el nom de l’espectacle de flamenc que oferirà hui Sara Baras. Amb una dilatada trajectòria artística, avalada per més de 4.000 presentacions al voltant del món i més de cinquanta premis i reconeixements, la balladora gaditana pot presumir que els seus treballs són les produccions de dansa més vistes i de major recaptació a Espanya.

El retorn d’Ella Baila Sola als escenaris alacantins tindrà lloc el divendres. El duo format per Marta i Marilia va ser un dels fenòmens musicals de finals dels anys 90 i, encara que en 2001 van decidir prendre’s un descans que ha durat dues dècades, formen part de la història del pop espanyol.

Finalment, l’actuació de Leire Martínez al capdavant de La Orella de Van Gogh tancarà el cicle el dissabte.