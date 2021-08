Sagunt a Escena presenta en l’Off Romà, hui a les 20.00 hores a la Pujada al Castell, l’actuació de la companyia David Vento Dance Theater amb el seu premiat espectacle ‘Indala’.

Un peça on tres ballarins uneixen dansa, teatre físic i circ per a construir un espectacle que, amb la manipulació d’arcs metàl·lics i rodes Cyr, descobreix a l’ésser humà primitiu i contemporani.

‘Indala’ proposa un recorregut escènic que presenta la influència dels ritus en la transmissió de missatges de caràcter social i com aquests constitueixen una defensa de les persones enfrront de l’individualisme i les accions antisocials.

Amb el ‘breakdance’ com a base, David Vento Dance Theatre és una companyia multidisciplinària. David Vento ja havia format part de companyies de dansa urbana com Dani Panullo Dance Co, o Circle of Trust i d’elencs de companyies de diferents estils de dansa.

També havia participat en el programa de creació artística Watermill Summer Program: a laboratory for performance, al Watermill Center de Nueva York, on començà a treballar amb el director, escenògraf i dramaturg Robert Wilson.

David Vento decideix crear la seua pròpia companyia després de rebre en 2018 el primer premi de l’Urban Facyl, i el primer premi en el Certamen de Jóvenes Creadores de Madrid per aquesta peça Indala, que podrem veure en Sagunt a Escena. En 2020 rep el primer premi al Millor Espectacle de Nit per la seua obra Neanderthal.