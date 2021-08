La Mostra de València-Cinema del Mediterrani, que celebra la seua 36 edició del 15 al 24 d’octubre del 2021, dedicarà un espai en la seua programació al cinema fantàstic àrab, un gènere «molt poc representat» al llarg de la història de l’audiovisual de la regió. A més de proposar una àmplia selecció de cinema mediterrani contemporani, protagonista de la Secció Oficial i Informativa, Mostra de València pretén visibilitzar el cinema de gènere procedent dels països de la ribera sud del Mediterrani. Per a això, el cicle ‘Espectres àrabs’ reunirà cinc títols, quatre d’ells inèdits a Espanya, i permetrà conéixer produccions d’Egipte, el Marroc o Tunísia.

Una de les raons de l’escassa producció de gènere en la zona és el conflicte que suposa aproximar-se a temàtiques sobrenaturals eludint la censura que molts països estableixen quan els arguments de les pel·lícules tracten de travessar línies roges en qüestions socials o religioses, per no parlar de les restriccions pel que fa a l’exhibició de cossos nus o l’abordatge de temes eròtics. Tampoc convé oblidar les dificultats de finançament i les exigències tecnològiques en efectes digitals que exigeixen les produccions de tall fantàstic, apunten des del certamen.

Malgrat tot, a Egipte existeixen exemples de cinema de terror des d’èpoques ben primerenques, però en els últims anys altres països han començat a cultivar un gènere que ja parla en àrab i té el futur garantit.

«El cinema fantàstic no ha tingut l’oportunitat de desenvolupar-se en molts països de la regió fins fa a penes uns anys, però recentment han sorgit títols molt interessants que, a vegades, recorren a elements sobrenaturals per a plantejar importants reflexions sobre la identitat i la situació política i social de cada país», subratlla, Eduardo Guillot, director artístic del festival.

La selecció inclou ‘Kandisha’, de Jérôme Cohen-Olivar, inspirada en la figura mitològica marroquina d’Aicha Qandicha. Està protagonitzada per una advocada criminal que accepta el cas d’una dona acusada de matar al seu marit, però al·lega que va ser assassinat per un esperit venjatiu. Una reflexió entorn de la violència de gènere amb un repartiment que inclou a Amira Casar (’Call Em By Your Name’) i David Carradine (’Kill Bill’).