Els somnis de ‘Bienvenido Mister Marshall’ cobren forma en el MuVIM

«Una aposta per reforçar la presència de Berlanga en la memòria col·lectiva iniciada el mes de març passat i que no hauria sigut possible sense generoses col·laboracions desinteressades, públiques i privades, com la de la família de Joaquín Mínguez, que han ajudat a recrear escenes de la filmografia del cineasta», destaca la diputada del MuVIM, Glòria Tello.

Cobra forma així en l’exposició el somni d’un agricultor en forma de tractor lligat a un paracaigudes que envien com a present els reis mags que sobrevolen el poble en ‘Bienvenido Mister Marshall’. Un somni per una agricultura de subsistència que donara pas a la modernització com el que va tindre Joaquín Mínguez, la família del qual ha cedit per a la mostra un Fiat Picolo amb el qual evocar esta escena.

Joaquín Mínguez

Cent seixanta-set vehicles agrícoles va arribar a reunir Joaquín Mínguez al llarg de la seua vida, entre la seua activitat agrícola i les seues aficions en terres de la La Serranía.

«Tota una vida dedicada al tractor», ens compta Manuel Mínguez Bori, fill de Joaquín. La història comença en 1954, quan va adquirir el primer dels tractors que arribaria a utilitzar i col·leccionar. Era un Volvo Valmet blau de 41 cavalls, i va ser portat per mediació de l’ambaixador de Finlàndia. Va costar 212.000 de les antigues pessetes i es va comprar entre quatre famílies (un dels requisits per a obtindre el permís d’importació era la possessió de 1.000 fanecades de terra). El segon «va ser a Madrid, en ple viatge de nuvis, allà per 1963. Era un Valmet de gasolina pel qual vaig pagar 60.000 pessetes», els comptava Joaquín.

Com s’aprecia en la pel·lícula, el tractor era un somni que anhelava tota una generació d’agricultors i que va suposar un canvi de grans proporcions en les seues vides. Eren els temps del gran repte de «desasnar a Espanya».

Una col·lecció, la de Joaquín, fruit de l’amor a la terra, que li va animar a visitar fires agrícoles en tota Espanya i que li va portar a reunir més de 160 tractors, 160 obres d’art, que, unides a les ferramentes, remolcs i altres elements, van ser capaços de contribuir a modernitzar el camp en la seua terra.