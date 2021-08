La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu ha datat un cartell taurí d’una correguda de bous celebrada a València l’11 d’agost de 1822. És el cartell taurí més antic que conserva la Biblioteca Valenciana.

El cartell taurí no té referència espai temporal. La investigació s’ha realitzat amb les dades que aporta el text sobre les institucions benèfiques que esmenta, els toreros que hi actuaven aquell dia i per les seues característiques tipogràfiques.

Les seues dimensions són de 35 x 32 cm, en format horitzontal, amb un text orlat sense gravats, amb lletres negres sobre fons verd. Està encapçalat amb les paraules ‘Aviso al público’ que no serà el més habitual en els cartells posteriors del cos valencià, però sí en altres contemporanis d’altres places en aquestes dates.

El cartell anuncia la venda d’entrades el ‘Domingo 11 de agosto’ sense esmentar l’any, però es dedueix que és de 1822 perquè en el ‘Diario de la Ciudad de Valencia’ del 5 d’agost de 1822 es troba una confirmació, tal com indica el cartell, del fet que hi havia correguda de bous programada per als dies 11 i 12, a través de l’anunci de la subhasta de la venda de begudes a la plaça.

Quant al lloc, el text esmenta tres centres: l’Hospital Nacional i General, la Casa de Beneficència i la Casa de la Mare de Déu de la Misericòrdia, que existeixen a València en el període del Trienni Liberal (1820-1823). També és d’aquest període polític la denominació ‘Ayuntamiento constitucional’ i ‘Gefe político Superior de esa província’, tal com apareix en el cartell.

Els bous que es toregen són ‘Toros navarros de José Murillo, vecino de Egea de los Caballeros’, ramaderia activa en la dècada dels vint del segle XIX i s’han identificat tots els matadors i picadors de vara que participen en el festeig i s’ha ratificat que van estar actiu l’any 1822.

Un d’ells és José Orillana, un picador de bous nascut a Sevilla en 1770, que és clau per a la investigació perquè va morir en 1830 com a conseqüència de les ferides patides en ser banyegat per un bou. Per tant, el cartell taurí ha de ser anterior a 1830 i l’11 d’agost que va ser diumenge anterior a aqueix any, és l’any 1822.

El tècnic que ha datat el cartell és Germán Perales, responsable del fons gràfic de la Biblioteca Valenciana.

A més de ser el centre bibliogràfic principal de la Comunitat Valenciana i de custodiar més de milió i mig de documents, la Biblioteca Valenciana fa una labor d’investigació i contextualització de les imatges, textos i cartells amb l’objectiu d’aprofundir en la cultura valenciana i entendre millor la història del nostre territori.