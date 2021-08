El CCCCinema del Centre del Carme presenta hui ‘Luna Papa’, 1999. Com el ‘Casanova’ de Fellini o ‘Tristam Shandy’, el xiquet que narra ‘Luna Papa’ encara no ha nascut. Així justifica aquesta narració màgica que transcorre a Tadjikistan, territori bell i difícil on a penes havien entrat les càmeres. Emparentat llavors amb la poesia balcànica d’Emir Kusturica, Khudojnazarov hi signa la seua millor obra, un film capaç de prendre’s amb notable humor fins i tot aquella fe islàmica que condemna un embaràs sense marit.

Gascó, director del cicle, destaca que «‘Luna Papa’ mai va voler ser una pel·lícula russa i es nota que beu de diferents cultures. El seu director va viure a Duixanbe, Taixkent i Moscou i volia fugir del nacionalisme imperant» i ha afegit que «es va rodar a Tadjikistan, Uzbekistan i Kirguizistan buscant vastos i salvatges paisatges, on la llum, els colors són tan particulars que no es poden trobar en cap altre lloc».

Demá es projectará ‘Les deux amis’ que té la potència de qualsevol òpera prima. S’hi percep saviesa, domini narratiu i la ferocitat de qui vol arrancar fort. El director, Louis Garrel, havia mamat cine de molt jovenet. Tenia 6 anyets la primera vegada que va actuar en una pel·lícula de son pare, el gran Philippe Garrel, ‘Les baisers de secours’ (1989), i 17 quan va confirmar la seua carrera com a actor.