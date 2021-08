Quan es compleixen 15 anys de la desaparició de José Luis Pérez de los Cobos i Esparza (València, 1947-2006), és necessari recordar la figura d’aquest compromés personatge. A més de ser el recordat llibrer del carrer la Llotja de Ciutat Vella, que subministrava llibres prohibits durant la Dictadura franquista al protagonista de ‘Tranvía a la Malvarrosa’ (1997) i el Hombre Sombra de ‘Son de Mar’ (2001) –totes dos, adaptacions cinematogràfiques de novel·les de Manuel Vicent-, el polifacètic Pérez de los Cobos va ser un conegut advocat penalista valencià. Aquest va estar especialitzat en la representació legal de periodistes i va ser un clar defensor de la llibertat d’expressió, que va actuar com a defensa de professionals de la Unió de Periodistes, Levante-EMV i d’altres diaris i publicacions valencianes com Valencia Semanal (1977-1980).

En aquest últim cas va ser clau en assumir la representació jurídica -en col·laboració amb altres lletrats-, del Col·lectiu de periodistes de Valencia Semanal en els diversos plets que en els anys 80 van haver d’afrontar, en un llarg procés que va contribuir a consolidar la llibertat d’expressió. Aquests van ser víctimes d’una persecució legal pel simple fet d’escriure, en el lliure exercici de la seua professió, una série d’articles en 1979 en els que s’identificaven els protagonistes i les accions dutes a terme per part d’organitzacions d’extrema dreta i anticatalanistes als anys 70. D’aquest grup formaven part Ferrán Belda, Rosa Solbes, Jesús Sanz, Emilia Bolinches, Miguel Ángel Villena, Jordi Pérez Boix, Emili Piera i, la directora, Pilar López (+). Professionals ja consagrats tots ells, que cal recordar pel seu valor i que han tingut posteriorment gran rellevància en la premsa valenciana. Aquest fet els va fer mereixedors del III Premi Llibertat d’Expressió de la Unió de Periodistes, en l’octubre del 1984 i, a més a més, van rebre, en tot aquest procés històric, el suport d’institucions públiques, sindicats, partits polítics i agrupacions professionals.

Eixe mateix any, Pérez de los Cobos va assumir el servei jurídic de Levante-EMV fins al 2003, temps durant el qual també va representar destacats redactors i fotoperiodistes d’aquest mitjà, davant successos com agressions, abusos, insults o en querelles en l’exercici de la seua professió per al diari, pel simple fet d’informar. D’altra banda va exercir com advocat de Prisa a València, on va defensar els mitjans del grup per informar sobre temes de corrupció, com va ser el cas de la publicació d’informacions sobre el cas Fabra. També va presidir la Unió de Consumidors de la Comunitat Valenciana (UCE-CV), va ser membre del Club Jaume I i de la Societat d’Amics del País de València, entre altres.

Malauradament va faltar als 59 anys de llarga malaltia. Professionals insignes com José Luis Pérez de los Cobos, han sigut i són necessaris en l’exercici de la defensa jurídica de periodistes, perquè la professió puga exercir lliurement el seu dret a la llibertat d’expressió, sense por a represàlies legals pel fet d’informar objectivament. D’aquesta manera podrem gaudir d’una societat lliure i millor, motiu pel qual hui el recordem.