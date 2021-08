Un company de tertúlia matinera em pregunta si l’expressió «agravi comparatiu» és correcta aixina o s’ha de dir i escriure formalment «greuge comparatiu» sempre. Li conteste que no m’agraden els qualificatius correcte/incorrecte aplicats a la llengua, però li dic també que no veig inconvenient a dir formalment, i sense formalitats, «agravi comparatiu», perquè és una expressió usual, comunicativa i formada per dos paraules normatives. Vol dir ‘acció que significa un privilegi injust per a una persona respecte d’altres’, «Comprar-li un cotxe al fill i a la filla no, és un agravi comparatiu».

El vocable «agravi» no era completament normatiu, incomprensiblement, a pesar del seu ús generalitzat, però l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) l’ha inclòs en el Diccionari normatiu valencià (DNV). Anteriorment el registraren el Diccionari català-valencià-balear, el Diccionari general (Ferrer Pastor) i el Diccionari de sinònims (Bromera-Lacreu). Per tant, els «agravis», siguen comparatius o no, són normatius lingüísticament. He dit que era incomprensible que «agravi» no fora normatiu completament fins al registre en el DNV, perquè és un vocable d’ús generalitzat en valencià, usat en un document de 1412 i en escrits de tots els segles posteriors, com testimonia el Corpus Informatitzat del Valencià (CIVAL).

«Agravi» és sinònim de «greuge» i, com este, significa ‘paraula o acció que ferix la dignitat d’algú’, ‘motiu important de queixa’, «El sistema de finançament territorial actual és un agravi per als valencians». És un postverbal de «agraviar», que significa ‘inferir un agravi (a algú)’, ‘disgustar-se, enutjar-se’, ‘agreujar’, «Ens vam agraviar amb Manel, per no haver-nos convidat a la seua boda»; verb que també ha sofrit els rigors de la censura lingüística noucentista, però al qual l’AVL ha donat també condició normativa i l’ha registrat en el DNV. D’esta mateixa família lingüística tenim «agraviat», participi i adjectiu, documentat des de fa quatre segles, com consta en el CIVAL.

El lexicòleg Eugeni S. Reig inclou esta paraula com a lema en El valencià de sempre, amb la definició ‘enfadat, enutjat’, i cita a Carmelina Sánchez-Cutillas com a usuària del vocable «agraviada» en Matèria de Bretanya. I «agravi» i «agraviar», amb el prefix de negació «des», donen lloc a «desagravi», ‘compensació o reparació d’un agravi causat’, «Els convidarem a sopar com a desagravi per no haver-los invitat a la nostra boda»; i a «desagraviar», ‘donar una satisfacció completa (a qui ha patit un agravi)’, «Voré què puc fer per a desagraviar a Paco, que està ben enfadat amb mi» .«Desagravi» i «desagraviar» són vocables registrats en el DNV de l’AVL, com «agravi» i «agraviar».

Són paraules que podem usar normativament en qualsevol registre, encara que l’ortodòxia lingüística és més partidària d’usar «greuge», «agreujar» i derivats; i durant molts anys ha ignorat i condemnat a l’ostracisme normatiu les paraules sinònimes tractades hui. També els traductors informàtics del programa Salt.usu de la nostra Direcció General de Política Lingüística ignoren o marquen com a desconeguts els «agravis» i els «desagravis», a pesar que se’n fan de calent. Només coneixen els «greuges» i els «desgreuges». Però això és un clar agravi/greuge, comparatiu o no, veritat?