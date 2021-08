La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat, a través de l’Institut Valencià de Cultura, projecta en la Filmoteca d’Estiu, hui a les 22.30 hores, ‘Crash’ (1996) del director canadenc David Cronenberg.

Amb motiu del 25 aniversari de la seua estrena, ‘Crash’ es projecta en una nova còpia restaurada en 4k i versió original amb subtítols en valencià. Amb una durada de 98 minuts, la pel·lícula es podrà tornar a veure el dijous 26 d’agost a les 22.30 hores.

Protagonitzada per James Spader, Holly Hunter, Elias Koteas, Deborah Kara Unger, Rosanna Arquette i Peter MacNeill, ‘Crash’ és un intens ‘thriller’ psicològic amb components eròtics i de terror, basat en la polèmica novel·la homònima de l’escriptor de ciència-ficció J.G. Ballard.

De retorn a casa després del treball, un home estrella el seu cotxe contra el d’una xica i els dos són ingressats en un hospital. El sorprenent és que immediatament després del xoc, els dos experimenten una estranya atracció mútua. A partir d’aleshores, la vida de la parella es precipitarà cap a un món fosc i prohibit, dominat pel perill, el sexe i la mort.

Sempre audaç i provocador, David Cronenberg va oferir amb ‘Crash’ una de les obres més singulars i transgressores dels anys noranta. Aquesta subversiva història de sexualitat fora de la norma, en la qual el plaer sexual va de la mà dels accidents de cotxes, era una continuació lògica de la seua filmografia anterior, que explorava els límits del cos en una societat cada vegada més mecanitzada.

Premi especial del jurat al Festival de Cannes, ‘Crash’ va causar una notable polèmica en el moment de la seua estrena, perquè tractava sobre un grup de persones que experimenten simforofília, una excitació sexual amb els accidents de cotxes. Malgrat la polèmica mediàtica que va generar, ‘Crash’ va ser elegida pel·lícula de l’any per la prestigiosa revista ‘Cahiers du Cinéma’ el 1996.

Com en l’edició de 2020, totes les sessions de la Filmoteca d’Estiu s’obrin amb la projecció d’una mostra de la col·lecció de pel·lícules domèstiques en passos estrets (8 mm, súper-8 mm, 9,5 mm i 16 mm), recuperades per la Filmoteca i digitalitzades i conservades en el seu arxiu fílmic. Es tracta de clips realitzats a partir de fragments de ‘home movies’ de temàtica estiuenca, pàgines d’un àlbum de família que recorre diverses dècades.

Per altra banda, el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) acomiada aquesta setmana el seu recorregut per la comèdia europea en ‘De què riem a Europa?’. El cine d’Aki Kaurismäki arranca aquesta última setmana del cicle amb ‘Kauas Pilvet Karkaavat’ (‘Nubes pasajeras’, 1996). La pel·lícula seria originàriament una seqüela directa de ‘Sombras en el paraíso’ (1986), amb Matti Pellonpää reprenent el seu famós paper de Nikander. Com Pellonpää va morir durant la preproducció, Aki Kaurismäki va reescriure tot el guió per a convertir-lo en un homenatge. En 1996, Aki Kaurismäki es va preguntar per què, sent en aquell moment Finlàndia la nació europea amb més índex de desocupació, ningú abordava artísticament el tema. ‘Nubes pasajeras’ és la resposta. Una obra fosca, divertida, però també lluminosa, en què el cineasta reprodueix l’estètica d’Edward Hopper. Com li succeeix al pintor americà, Kaurismäki considera que per damunt de la macroeconomia, la recessió o el decreixement estan la soledat i la lluita d’un grup escollit de persones.