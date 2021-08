En la Filmoteca d’Estiu es projecta hui ‘Nomadland’ (2020) de la cineasta xinesa Chloé Zhao (22.30 hores)

Amb una duració de 108 minuts, la pel·lícula es podrà tornar a veure el dissabte 28 i diumenge 29 en el mateix horari. Amb ‘Nomadland’ culminen les projeccions de la Filmoteca d’Estiu d’enguany.

Oscar a la millor pel·lícula, direcció i actriu protagonista (Frances McDormand), ‘Nomadland’ adapta el llibre ‘País nómada’, en què Jessica Bruder descriu la realitat d’una creixent comunitat de persones majors nòmades, víctimes de la crisi econòmica, que constitueixen la mà d’obra barata d’algunes multinacionals:

En 2011, Fern (Frances McDormand) ha perdut el seu marit i s’ha quedat sense treball després del tancament de l’empresa que donava treball als habitants del seu poble en una zona rural de Nevada, que s’ha quedat despoblada per la crisi econòmica.

Com molts dels seus veïns, Fern també decideix vendre les seues coses i comprar una camioneta per a utilitzar-la com a llar improvisada i explorar l’oest americà, com una nòmada del segle XXI. Pel camí trobarà altres persones com ella, que viuen en les seues caravanes i sobreviuen a base de treballs temporals.

L’adaptació cinematogràfica de Chloé Zhao, en la qual algunes d’aquestes persones nòmades s’interpreten a si mateixes, suavitza la denúncia del llibre i posa l’èmfasi en la importància de trobar una comunitat d’afectes i atencions.

Chloé Zhaó és la segona dona a obtindre l’Oscar a la millor directora, després de la nord-americana Kathryn Bigelow. A més de l’Oscar a la millor pel·lícula, la cineasta xinesa també va obtindre amb ‘Nomadland’ el Lleó d’Or en el Festival de Venècia i dos premis Globus d’Or, millor pel·lícula dramàtica i millor direcció, entre altres guardons internacionals.